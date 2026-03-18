«Безумно рады и счастливы»: Сафонов о победе над «Челси» в матче Лиги чемпионов

Сафонов о победе в матче ЛЧ: мы сразу показали, что приехали побеждать

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в эфире Okko поделился эмоциями после победы над лондонским «Челси» в ответном матче Лиги чемпионов.

«Безумно рады и счастливы пройти дальше! Получилось полностью реализовать план на игру. Многие думали, что мы приедем удерживать результат, но мы сразу показали, что приехали побеждать», — сказал Сафонов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче на 6-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому ассистировал Сафонов. Второй мяч парижан забил Брэдли Баркола с передачи Ашрафа Хакими на 15-й минуте. На 62-й минуте отличился Сенни Маюлу.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что ему повезло с вратарями в команде.