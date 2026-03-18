В России резко подорожала водка

Росстат: за год водка в России подорожала до 948 рублей за литр
Григорий Сысоев/РИА Новости

В феврале 2026 года средняя розничная цена литра водки в России достигла 948,5 рубля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

По расчетам ведомства, за год водка подорожала на 16%, а по сравнению с январем — на 2,4%. Среди алкогольной продукции рост цен на нее оказался самым заметным. Пиво прибавило почти 15%, крепленое вино — 12,6%, коньяк — 10%.

Основными причинами роста стоимости стали повышение акцизов и минимальной розничной цены. С начала года акциз на крепкий алкоголь увеличился на 11,4% — до 824 рублей за литр спирта. Минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра выросла на 17% и достигла 409 рублей.

Дополнительное влияние оказало подорожание логистики, сырья и упаковки, которое эксперты оценивают в 3–7% за год.

Сильнее всего изменения затронули бюджетный сегмент. Разрыв в цене между дешевыми и премиальными марками сократился, и покупатели все чаще выбирают более дорогую продукцию. В 2025 году доля премиальной водки выросла, тогда как эконом-сегмент сократился с 39,5% до 36,1%.

Ранее в России снизились цены на огурцы.

 
