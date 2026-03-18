В СИЗО нашли тело обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске

Житель Смоленска, которого обвиняют в похищении несовершеннолетней, мертв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур региона.

По словам собеседника, его тело обнаружили в камере СИЗО. Что именно произошло, он не уточнил.

Агентство подчеркивает, что официальными комментариями от профильных ведомств на данный момент не располагает.

По данным ТАСС, обвиняемый совершил самоубийство.

Он стал фигурантом уголовного дела после того, как в Смоленске пропала девятилетняя девочка. Она ушла гулять с собакой, но долгое время не возвращалась назад.

С помощью камер правоохранители отследили местного жителя. Школьницу нашли в квартире, где он жил со своей возлюбленной.

Обоих задержали. По требованию главы СК РФ Александра Бастрыкина их должны проверить на причастность к подобным преступлениям.

6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
