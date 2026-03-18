В России не считают Женеву «предпочтительной площадкой» для переговоров

Швейцарская Женева, где проходил прошлый раунд переговоров по Украине, не является предпочтительной площадкой для российской стороны. Об этом ТАСС рассказал посол России в Берне Сергей Гармонин.

По словам посла, Швейцария может быть «одной из потенциальных площадок» для проведения переговоров по Украине вместе с другими государствами в том случае, если для этого существуют «логистические предпосылки». Однако российская сторона не считает Женеву «предпочтительной площадкой».

«В целом Женева, как не раз отмечали российские официальные лица, не является для России предпочтительной площадкой»,— сказал он.

В недавнем интервью Би-Би-Си президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США из-за конфликта в Иране предлагают провести переговоры по урегулированию украинского конфликта на своей территории. По его словам, Киев на это согласен, однако российская сторона якобы выступает против встречи в США.

17 марта СМИ сообщили, что Турция готова принять следующий раунд переговоров по Украине. Затем это подтвердил и министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта наступила пауза из-за войны в Иране.

Предыдущий раунд переговоров по Украине состоялся 17-18 февраля в Женеве.

