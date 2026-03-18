Крупный российский производитель обуви в России погряз в долгах

В 2026 году крупнейшая в России сеть по производству обуви Zenden столкнулась с долгами за аренду помещений. Как пишет газета «Коммерсантъ», всего было подано 20 исков от контрагентов на взыскание долгов на сумму 43,6 млн рублей.

В суд на компанию подали торговые центры. Во многих из них магазины Zenden закрыты по причине неплатежей.

До этого основатель и владелец сети Zenden Андрей Павлов признавал, что основные компании холдинга заблокированы, а из 3,5 тысяч сотрудников, работавших в компании ранее, осталось только 1,5 тысячи. Серьезным ударом для владельца оказалось доначисление Федеральной налоговой службой (ФНС) почти 29 млрд рублей за три года. По его словам, это все может привести к тому, что уже через месяц все магазины сети могут закрыться.

Zenden была основана в 1997 году, а в 2025 году стала третьей по объему продаж обуви в России. Компания выпускает товары под брендами, как Zenden, Thomas Munz, Mascotte, Salamander, Munz Store.

