РЖД планируют сократить около шести тысяч сотрудников

Белозеров сообщил, что РЖД в 2026 году сократят около 6 тысяч сотрудников

ОАО «РЖД» в 2026 году планирует сократить около 6 тыс. сотрудников центрального аппарата. Об этом сообщил «Интерфакс» председатель правления компании Олег Белозеров.

Он рассказал, что компания провела анализ структуры, функций и решило снизить количество штатных единиц.

«Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство наших филиалов. Сократим порядка 6 тысяч человек», — сказал Белозеров.

По его словам, финансовый результат программы повышения производительности труда в 2019-2025 годах оценивается почти в 300 млрд рублей, в 2026 году он планируется в размере 74 млрд рублей. РЖД движутся по всем направлениям, в том числе в направлении трансформации организационной структуры, добавил он.

Финансовые результаты РЖД за девять месяцев 2025 года показали убыток свыше 4 млрд рублей.

В январе компания решила продать 49% акций Федеральной грузовой компании. Сумма предполагаемой сделки может составить около 44 млрд рублей.

Ранее РЖД выставили на продажу офис в Москве-Сити.