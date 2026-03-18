В сети раскритиковали игровой автомат с живыми хомяками внутри

В китайском городе Шэньчжэнь разгорелся скандал вокруг игрового автомата с живыми хомяками, пишет Oddity Central.

Поводом стали фотографии, на которых десятки животных скучены в углу автомата с «когтем». Кадры быстро распространились в соцсетях и вызвали волну возмущения среди пользователей.

Посетители обратили внимание, что хомяки находились внутри устройства под ярким освещением и постоянным шумом, а во время игры были вынуждены спасаться от металлического захвата, которым их пытались поймать в качестве приза. Многие пользователи назвали происходящее жестоким обращением с животными.

По словам экспертов, хомяки крайне чувствительны к шуму и стрессу, а тесное пространство и постоянное воздействие внешних раздражителей могли вызывать у них сильные стрессовые реакции. Некоторые посетители пытались обратиться в полицию, однако, как сообщается, им ответили, что в Шэньчжэне отсутствуют конкретные законы о защите животных в подобных случаях.

После общественного резонанса автомат с хомяками убрали. Однако на его месте появились новые — с живыми рыбами и небольшими черепахами в качестве призов. Представитель заведения заявил местным СМИ, что владельцы могли нарушить нормы законодательства о контроле и профилактике заболеваний из-за отсутствия лицензий на использование живых животных.

Ранее автоматы по продаже домашних животных на улицах вызвали возмущение в Китае.