В США начали искать подрядчиков для работы с биооружием на Украине

США объявили тендер на очистку опасных территорий на Украине
MFA Russia/via Globallookpress.com/- Global Look Press

Корпус инженеров сухопутных войск США объявил о поиске подрядчиков для работ по очистке территорий от взрывоопасных предметов и опасных материалов в нескольких странах, включая Украину. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на документы американского правительства.

Кроме того, уточняется, что исполнители также будут работать с компонентами химического и биологического оружия.

Деятельность планируется вести преимущественно за пределами США. В перечень стран помимо Украины, вошли Афганистан, Ирак, Япония, Иордания, Кувейт, Ливан, Польша и Южная Корея.

Согласно документу, исполнители обязуются провести экологическую очистку территорий от токсичных и радиоактивных отходов для их дальнейшего безопасного использования. Заявки на участие в тендере принимаются до 31 марта, говорится в документе.

В декабре прошлого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что закрытое президентом США Дональдом Трампом американское Агентство по международному развитию (USAID) может быть причастно к тестированию различных препаратов на украинцах.

