Проезд для авто ограничили на Крымском мосту

На Крымском мосту временно перекрыли движение для автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Причина перекрытия не называется. Публикация об ограничении движения появилась в 11:54 (мск).

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в публикации.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Как заявлял депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, это вынужденная мера для усиления безопасности. По его словам, соответствующее решение носит временный характер.

Ранее ветеран «Альфы» назвал Крымский мост «ахиллесовой пятой» для России.

 
