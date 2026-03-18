Правоохранители раскрыли долги Telegram по штрафам за нарушение законов России

ТАСС: долги Telegram по штрафам за нарушение законов РФ достигли почти ₽35,9 млн

Задолженность мессенджера Telegram по штрафам за нарушение законов Российской Федерации достигла почти 35,9 млн рублей. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«Это в основном штрафы за нарушение законов РФ, которые были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы», — сказал источник агентства.

Из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС, в отношении Telegram в данный момент открыто 27 исполнительных производств.

В конце февраля сообщалось, что в отношении мессенджера Telegram составили девятый за 2026 год административный протокол, компании грозит штраф в размере до 8 млн рублей.

В первой половине февраля российские пользователи Telegram начали жаловаться на серьезный сбой в работе мессенджера. Позднее в Роскомнадзоре сообщили об ограничении работы сервиса в связи с нарушением действующих в стране законов. Ведомство подчеркнуло, что продолжит принимать меры против мессенджера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме положительно оценили замедление Telegram в России.