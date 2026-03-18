В ГД заявили, что доступ россиян ко всем повседневным онлайн-ресурсам сохранится

Свинцов заявил, что в белые списки попадет 99% всех повседневных ресурсов

После запуска системы «белых списков» эти списки будут постоянно дополняться, в них внесут все повседневные онлайн-ресурсы. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с ТАСС.

Он сообщил, что в эти списки попадут 99% всех ресурсов, «которые не могут быть использованы для управления беспилотниками» и для «каких-то террористических атак».

Речь идет о банковских приложениях, приложениях мобильных операторов, «Госуслугах», маркетплейсах, доставках, такси и других, уточнил депутат.

Свинцов утверждает, что при отключении мобильной связи у россиян пропадет доступ только к «сомнительным ресурсам», а «обычные ресурсы будут работать качественно».

Все это, по словам зампреда комитета Госдумы по информполитике, делается для «улучшения работы интернета, для обеспечения безопасности наших граждан, для обеспечения комфорта, чтобы они вообще не чувствовали вот этого дискомфорта, когда отключают интернет целиком».

Накануне Свинцов заявил, что наблюдавшиеся в последнее время в крупных городах страны сбои в работе мобильного интернета связаны с «перенастройкой маршрутизации трафика».

По его словам, работа завершится в ближайшее время.

