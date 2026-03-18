Подросток признался в подготовке теракта в Уфе и раскрыл подробности подготовки

ФСБ: задержанный в Уфе подросток хотел прийти в храм на Пасху в поясе смертника

Несовершеннолетний житель Уфы, подозреваемый в вербовке старшеклассников и подготовке теракта, после задержания дал признательные показания. Об этом сообщил РИА Новости оперативный сотрудник ФСБ России.

По его словам, на допросе подросток подтвердил, что знал о нахождении своего куратора на территории Украины и о том, что тот действует по указанию украинских спецслужб. При этом, как уточнили в ФСБ, он разделял идеологию запрещенной террористической организации и планировал совершить теракт.

В ведомстве заявили, что подросток собирался устроить самоподрыв во время Пасхи. По данным ФСБ, куратор передал ему инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, включая «пояс смертника».

Следственный комитет сообщил, что фигуранта завербовал через мессенджер Telegram человек под псевдонимом «Мансур аль-Украини», который находится на территории Украины. После этого подросток отправил вербовщикам видео с клятвой верности и получил задания. По информации ФСБ, ему поручили искать и изучать православные храмы и еврейские общины в Уфе для подготовки атак.

Мальчика задержали утром 18 марта. Как уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко, фигурант планировал теракт в одном из православных храмов города.

Следствие считает, что подростка завербовали через мессенджер кураторы с Украины. Он придерживался взглядов запрещенной в России международной террористической организации, вел агитацию среди знакомых и публиковал в соцсетях комментарии, оправдывающие терроризм.

По версии правоохранительных органов, по указанию куратора он собирался изготовить самодельное взрывное устройство и совершить атаку.

Во время обыска по месту жительства у него нашли экстремистскую литературу, символику запрещенной организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств.

В СК отметили, что деятельность подростка удалось вовремя выявить и пресечь. Сейчас решается вопрос о его аресте.

