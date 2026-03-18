Стало известно, как Трамп ответит Европе на отказ помогать с Ираном

Аналитик Дудаков: США могут сократить участие в НАТО из-за позиции ЕС по Ирану
У президента США Дональда Трампа нет реальных рычагов влияния на Европу после отказа европейских стран содействовать Штатам в разблокировке Ормузского пролива в контексте войны Соединенных Штатов с Ираном. Единственное, что американский лидер может сделать, это сократить участие Америки в НАТО. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Реальных рычагов давления, в принципе, сейчас не наблюдается. Вводить новые тарифы уже несподручно после решения Верховного суда [США], который отменил действие многих тарифов Трампа. Выходить из НАТО, я думаю, Трамп не будет, хотя, наверное, попытается сократить свое участие в деятельности альянса», — отметил он.

Дудаков напомнил, что отказ Европы в помощи Соединенным Штатам в войне с Ираном и разблокировке Ормузского пролива был «вполне ожидаем», поскольку Трамп за первый год своего президентства успел рассориться с европейскими союзниками по НАТО ввиду заявлений Штатов о контроле над Гренландией и торговых войн.

Американский сенатор Линдси Грэм заявлял в соцсети X, что недостаточная помощь союзников в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив может привести к серьезным последствиям как для Европы.

Ранее в Иране заявили о готовности к многомесячному противостоянию с США и Израилем.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
