Иранские СМИ сняли на видео поражение израильских объектов

Агентство IRNA опубликовало момент поражения иранскими ракетами целей в Израиле

Иранское агентство IRNA опубликовало кадры, на которых ракеты Исламской Республики беспрепятственно поражают цели в Израиле.

«Уникальное видео ракет, которые поразили цель без помех и потерь», – говорится в подписи к видеоролику.

На видео можно заметить, как по ночному небу летят ракеты, затем они падают на вражеские объекты. Боеприпасов противовоздушной обороны (ПВО) при этом не видно, также нет характерного звука их запуска.

С 2011 года небо над Израилем охраняет система ПВО «Железный купол». Как писало иранское агентство Fars, система перехватывает лишь половину снарядов, выпущенных по Израилю.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Израиль заявил, что недооценил готовность Ирана «сражаться до конца».

 
