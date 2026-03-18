В Красноярском крае обнаружили свалку из десятков туш животных

Kras Mash: под Красноярском нашли около 50 туш коров в мешках и пакетах

В Красноярском крае в поле обнаружили около полусотни туш коров. Видео с места опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, что головы и части туш животных лежат в мешках и пакетах прямо на снегу. По словам очевидца, свалка находится примерно в 100 метрах от трассы.

Как уточнил общественник, находку сделали неподалеку от Енисейского тракта в районе совхоза «Сибиряк». После этого региональное отделение Народного фронта направило обращения в прокуратуру и ветеринарный надзор.

В нескольких регионах России фермеры заявили о массовом изъятии и уничтожении коров под предлогом борьбы с пастереллезом. Об этих случаях сообщают в Пензенской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. В одном из сел люди уже выходили протестовать и перекрывали дорогу, опасаясь потерять единственный источник дохода. Фермеры заявили, что им не показали справок, подтверждающих заболевания животных, а ликвидированные коровы были здоровыми. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Алтае отменили карантин в очагах пастереллеза.