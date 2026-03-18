Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Красноярском крае обнаружили свалку из десятков туш животных

Kras Mash: под Красноярском нашли около 50 туш коров в мешках и пакетах
Clara Bastian/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае в поле обнаружили около полусотни туш коров. Видео с места опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, что головы и части туш животных лежат в мешках и пакетах прямо на снегу. По словам очевидца, свалка находится примерно в 100 метрах от трассы.

Как уточнил общественник, находку сделали неподалеку от Енисейского тракта в районе совхоза «Сибиряк». После этого региональное отделение Народного фронта направило обращения в прокуратуру и ветеринарный надзор.

В нескольких регионах России фермеры заявили о массовом изъятии и уничтожении коров под предлогом борьбы с пастереллезом. Об этих случаях сообщают в Пензенской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. В одном из сел люди уже выходили протестовать и перекрывали дорогу, опасаясь потерять единственный источник дохода. Фермеры заявили, что им не показали справок, подтверждающих заболевания животных, а ликвидированные коровы были здоровыми. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Алтае отменили карантин в очагах пастереллеза.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!