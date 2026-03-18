Долина рассказала, как обезопасила себя от мошенников

Певица Лариса Долина сообщила «КП-Петербург», что обезопасила себя от мошенников.

Долина отметила, что установила специализированные программы, которые защищают ее телефон от злоумышленников. С тех пор она перестала получать угрозы от мошенников.

«Поставила серьезные программы, которые блокируют звонки и сообщения с незнакомых номеров. Возможно, кто-то и пишет, но меня это не интересует», — поделилась артистка.

Долина больше года не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

В феврале бизнесмен Юрий Растегин рассказал в беседе с kp.ru, что друзья Ларисы Долиной собираются купить ей недвижимость.

