Оружие для Ирана: Совбез ООН отклонил резолюцию США

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США — Доминиканская Республика.

Китай и Россия, входящие в пятерку постоянных государств-членов, сохраняющих право вето в Совете Безопасности, проголосовали против предложения США, а остальные 11 стран воздержались. Чтобы принять резолюцию, нужно девять голосов «за» и ни одного вето.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал «непростительной» «неспособность Совбеза действовать решительно».

«Они отклонили разумную резолюцию о продлении 13-летнего эмбарго на поставки оружия Ирану и открыли для крупного мирового государства, спонсирующего терроризм, возможности покупки и продажи вооружений без ограничений ООН», — сказал глава Госдепартамента.

При этом дипломат пообещал, что США «никогда не оставят» своих друзей в регионе, которые «ожидали большего» от Совета Безопасности, явно имея в виду Израиль.

«Результат голосования ООН еще раз демонстрирует изоляцию США. США должны извлечь уроки из этого фиаско. Их попытка вернуть в силу санкции является незаконной и была отвергнута международным сообществом», — написал в Twitter постоянный представитель Ирана в ООН Тахт Раванчи.

Мощная произраильская лоббистская группа в Конгрессе США — Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC) — уже заявила, что голосование «угрожает дальнейшей дестабилизацией региона» и «противоречит интересам безопасности» США и их союзников.

С этой точкой зрения не согласен постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Попытка США продлить иранское оружейное эмбарго с треском провалилась.

Оснований [для продления запрета] не было. Тем, кто переживает по этому поводу, не следует слишком драматизировать [ситуацию]. Давайте вспомним: до 2010 никакого эмбарго не было, и ничего чрезвычайного не происходило. Не произойдет и сейчас», — пояснил дипломат.

Он также напомнил, что спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук несколько дней назад подал в отставку.

«Похоже, предвосхитил результаты голосования. США заранее знали результат, но все-таки пошли напролом. Идеологически мотивированные подходы порой играют с государствами злые шутки», — добавил Ульянов.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заверил, что поражение США в данном голосовании — «это еще не конец», а также признался, что отказ Франции, Германии и Великобритании поддержать позицию Вашингтона «разочаровывает, но не удивляет», передает РИА «Новости».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя со своей стороны напомнил, что процедура утверждения каждой отдельной оружейной сделки Тегерана (резолюция 2231 от 2015 года) теряет силу 18 октября.

«Она изначально носила временный характер, была введена ровно на пятилетний срок и ее продление никогда не предполагалось», — уточнил дипломат.

Западные СМИ, в частности The New York Times и The Guardian, назвали поражение США в Совбезе ООН «позорным» и указали на международную изоляцию Вашингтона в части позиции по Тегерану, а также предсказали «серьезную дипломатическую конфронтацию».

Днем ранее президент России Владимир Путин предложил созвать встречу глав государств-постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения «иранского вопроса» с участием представителей Ирана и ФРГ.

Как указал российский лидер, на международной арене все чаще звучат безосновательные обвинения в адрес Ирана.

«Россия остается полностью приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), заключение которого стало крупным политико-дипломатическим достижением, позволило отвести угрозу вооруженного конфликта, укрепило режим нераспространения ядерного оружия», — подчеркнул Путин.

Он также предостерег международное сообщество от односторонних действий.

«Вопрос срочный», — напомнил российский лидер.

Соединенные Штаты разорвали договоренности с Ираном в одностороннем порядке осенью 2018 года и отказались от всех своих обязательств в рамках «ядерной сделки», после чего начали восстанавливать и ужесточать односторонние санкции против Ирана.