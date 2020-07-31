Подложили: Польша обвиняет Россию в крушении самолета Качиньского

В Польше заявили, что тротил, который якобы стал причиной взрыва самолета Ту-154 в 2010 году, приведшего к гибели польского президента Леха Качиньского, был заложен во время ремонта самолета в России.

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В начале апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» самолет Качиньского потерпел крушение. На борту находились 96 человек, из них — восемь членов экипажа. Они летели на траурные мероприятия в Катыни. Все, находившиеся на борту, погибли.

В 2011 году был опубликован отчет о результатах технического расследования. В нем говорилось, что причиной трагедии стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, несмотря на туман. Специалисты установили, что были недостатки в обеспечении полета, а экипаж был недостаточно подготовлен.

Расследованием сначала занималась первая комиссия. Ею руководил экс-глава МВД Польши Ежи Миллер. Эта польская комиссия пришла к аналогичным выводам. Эксперты отмечали, что самолет во время приземления оказался ниже дозволенного минимума. Власти Польши не согласились с такими результатами, из-за чего была создана вторая комиссия.

Главой второй комиссии является бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич. В пятницу, 31 июля, польские специалисты опубликовали промежуточный отчет за несколько лет работы, в котором заявили, что причиной катастрофы стал взрыв.

Члены комиссии уверены, что самолет не мог получить «таких повреждений» только из-за столкновения с землей. «Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов», — приводит РИА «Новости» данные из отчета.

При этом утверждается, что польская и британские лаборатории, где проводили исследования в связи с крушением президентского самолета, подтвердили наличие следов взрывчатых веществ. Они якобы обнаружили там частицы тротила, пентрита и RDX (гексогена).

Кроме того, подчеркивается, что следы взрывчатки обнаружили в пробах, взятых «с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году».

«В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее», — уверена комиссия.

Версия со взрывом, который и мог стать причиной авиакатастрофы, в Польше начала звучать с 2016 года. Для того, чтобы найти следы взрывчатки власти страны решили эксгумировать тела погибших, в том числе и самого бывшего президента страны Качиньского. Но ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия не подтверждают эту версию.

Польша неоднократно призывала Россию вернуть обломки самолета. Так, в очередную годовщину — 10 апреля — польские дипломаты передали в российское посольство ноту с аналогичным призывом.

«МИД передал в посольство России ноту, призывающую российскую сторону немедленно выдать собственность Польши — обломки самолета Ту-154М. Ни одна норма международного права не дает оснований для удерживания Россией польской собственности», — отмечается в сообщении ведомства.

Как отмечал ранее посол России в Польше Сергей Андреев, обломки этого самолета останутся в России, так как Варшава еще не завершила расследование. В комментарии РИА «Новости» он подчеркнул, что российское законодательство не позволяет передавать обломки до завершения всех процессуальных действий.

Ранее в МИД России заверяли, что все утверждения о взрыве на самолете Качиньского иррациональны. Эту версию опроверг также и Следственный комитет. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, подобные слова со стороны Польши — еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное.