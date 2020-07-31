Задержание россиян в Минске: Белоруссия раскрыла Украине имена

Список российских граждан, задержанных под Минском, был передан властями Белоруссии в распоряжение Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу.

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«МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки», — заявил чиновник. Украинские силовики будут проверять лиц из списка на наличие у них гражданства Украины, а также на предмет их возможного участия в боевых действиях в Донбассе и «совершения преступлений на территории страны».

Кулеба подчеркнул, что украинские правоохранители начали «активно» работать со списком. Он добавил, что никаких обвинений в адрес Киева белорусское руководство не выдвигало.

«Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро», — резюмировал глава ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 31 июля, что в Москве рассчитывают на скорейшее прояснение инцидента с задержанием россиян Белоруссией и их освобождение.

«Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений», — сказал представитель Кремля.

Российский МИД также заявил, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию, у них были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Как отметили в МИД, россиян сопровождала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс и задержалась в Минске, ожидая новых билетов.

Власти Белоруссии имеют все документы, необходимые для установления истины, уточнили в ведомстве. Версия Минска относительно задержания «не выдерживает никакой критики», резюмировали в МИДе.

30 июля Украина начала консультации по экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, которые якобы могут быть связаны с «преступлениями в Донбассе».

«Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные — наказаны», — говорится в сообщении офиса президента Украины.

В то же время Москва не признает украинского гражданства задержанных в Минске граждан РФ. Как подчеркнул Песков, белорусские власти задержали россиян.

Тем не менее задержанные под Минском граждане РФ вскоре оказались в украинском списке «Миротворец». 24 человека уже находились в базе сайта на момент их задержания, еще девятерых добавили в перечень после инцидента.

Напомним, 29 июля белорусское госагентство БелТА сообщило о задержании 33 российских граждан — якобы наемников из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В сообщении агентства также говорится, что

«боевики» были задержаны из-за «нехарактерного поведения для российских туристов» в санатории — одеты они были в стиле «милитари» и при этом «воздерживались от употребления алкоголя».

Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии предполагают, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК» и их главная цель заключается в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, назначенных на 9 августа.

«Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Белоруссия — это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко еще с прошлого года выступал с громкими заявлениями о намерениях России «присоединить Белоруссию». Речь шла о возможном углублении интеграции в рамках Союзного государства, Москва подчеркивала, что «имперских аппетитов» у РФ нет. В то же время Минск стал активно требовать разнообразных экономических уступок в сфере нефти и газа и улучшать отношения с США.