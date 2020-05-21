«Мир изменился радикально»: Медведев о пандемии и ее итогах

После пандемии коронавируса глобальный мир хотя и останется, станет «безусловно другим», уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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«Рынки, скорее всего, будут закрытыми и суженными еще достаточно долго, но это не означает, что с глобализмом как с определенным движением последних лет покончено. Глобальный мир останется, но он безусловно станет другим», — отметил он во время онлайн-конференции Startup Village.

Медведев добавил, что «мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда». По его словам, государства и компании должны будут предпринять шаги для формирования модели поведения, которая будет использоваться после окончания распространения инфекции.

«Всем государствам и всем компаниям придется предпринять еще огромное количество усилий для того, чтобы сформировать эту новую модель поведения», — полагает зампред Совбеза России.

При этом, как отметил Медведев, пока никто не понимает, какой конкретно будет эта модель. Российский чиновник признался, что ему «жаль тех совершенно обычных времен, в которых мы все находились еще четыре месяца назад, когда жизнь была прежней». «С другой стороны, нынешняя ситуация создает и дополнительные возможности, которыми мы все должны воспользоваться», — считает он.

В то же время он обратил внимание, что в настоящее время модели поведения государств, компаний и потребителей уже изменились, подстроившись под сложившиеся обстоятельства, когда стоит меньше контактировать друг с другом. По мнению Медведева, этот процесс будет идти и дальше, так как уже произошли определенные нарушения в отлаженной системе. Например, закрыты границы, ограничены перевозки, нарушились производственные цепочки и т.д.

«Даже сегодняшняя конференция — это изменение модели поведения», — подчеркнул он, добавив, что «черные лебеди» такого рода влекут за собой тяжелые последствия для экономики стран. В качестве подтверждения своих слов Медведев напомнил про падение мирового ВВП на 3%, что составляет порядка $9 трлн. «Цифры колоссальные, восполнить их будет очень и очень сложно», — предупредил замглавы Совбеза.

В связи с этим власти должны поддержать те отрасли, которые понесли наибольшие потери из-за пандемии коронавируса. По его словам, разработанных на сегодняшний день механизмов недостаточно, так как пандемия продолжается развиваться, а вслед за ней происходит и развитие «экономического кризиса, общий объем утрат мы до конца не понимаем». Поэтому, уверен Медведев, властям необходимо будет изменить уже существующие механизмы поддержки в зависимости от складывающейся ситуации.

Во время онлайн-конференции зампред Совбеза сделал вывод, что сейчас реалиями современной жизни стали трудности, которые возникают, если человек не зарегистрирован на каком-либо сайте или не пользуется каким-то определенным приложением, например, по доставке.

«Если ты не зарегистрирован на каких-то сервисах, если у тебя нет возможности совершать покупки онлайн, то ты испытываешь большие трудности», — отметил Медведев, затронув тему глобализации и вопрос заметного укрепления цифровых технологий на фоне введенных ограничений для предотвращения коронавируса.

В России, как и в некоторых других странах, продолжает действовать режим самоизоляции. В Москве он продлен до 31 мая и предполагает обязательное нахождение дома. Разрешается выходить на улицу только в случае необходимости: в магазин, аптеку, салон связи или оптики, банк, зоомагазин. Кроме того, можно выкинуть мусор, выгулять собаку или совершать иные действия, определенные приказом главы Москвы. Пенсионерам рекомендуется вообще не выходить из дома, а в случае необходимости обращаться за помощью к волонтерам или в соцслужбы.

Помимо этого, в городе введен пропускной режим, который предполагает наличие пропуска для любого передвижения по столице на транспорте (личном или общественном). За отсутствие специального QR-кода может быть выписан штраф. С 12 мая в Москве также действует перчаточно-масочный режим, когда граждане обязаны носить маски и перчатки в любых общественных местах.