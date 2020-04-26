«Оценка перспектив»: Путин готовит обращение к россиянам

На следующей неделе президент России Владимир Путин выступит с новым заявлением по поводу ситуации с коронавирусом. Об этом в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает телеканал «Россия 1».

«Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», – сообщил представитель российского лидера.

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Песков также отметил, что Путин стремится понимать те вещи, с которыми работает, на уровне эксперта — и в области вирусологии тоже. «Это его рабочие принципы: он когда плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом», – сказал представитель Путина. Он также вспомнил, как президент пошутил на тему того, что вся Россия «превратилась в вирусологов».

«У меня нет сомнения, что он на пути становления как вирусолог находится», — резюмировал Песков.

12 апреля представитель президента заявил, что в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса Путин соскучился по живому общению с людьми. «Я убежден, что скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря, невозможность «прямого общения» в условиях всеобщей самоизоляции никак не влияет на интенсивность графика президента. В эти дни глава России работает гораздо более напряженно, чем обычно.

Пресс-секретарь Путина добавил, что Кремль ознакомился с критикой в адрес президента после его визита в инфекционную больницу в Коммунарке — там у главврача Дениса Проценко выявили вскоре после этого COVID-19.

«Наверное, это характерная черта Путина. Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время чрезвычайной ситуации функционирует правильно», — отметил Песков. По его мнению, это вовсе не безрассудство или авантюризм, а потребность главы государства увидеть реальное положение дел своими глазами. Он добавил, что ни один самый подробный отчет не опишет картину и не поддержит людей, находящихся в сложившейся непростой ситуации. Песков подчеркнул — Путин принимает все необходимые меры предосторожности.

«Путин <...> выполняет роль главы государства, но всегда это все взвешенно, продуманно, с мерами предосторожности. Но он никогда не отказывается от того, чтобы лично посмотреть, что происходит», — подытожил представитель Кремля, отметив, что и в Коммунарке российский лидер исходил из тех же соображений.

Еще в начале апреля Песков заявил, что по меньшей мере еще одну неделю продлится режим дистанционной работы президента. «Думаю, что случай с заболеванием главврача Коммунарки продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и единственное эффективное средство это именно сократить физическое общение, что президент и сделал», — обратил внимание Песков, добавив, что коронавируса у Путина нет и президент неоднократно сдавал тест на COVID-19.

1 апреля президент России Владимир Путин начал телесовещание с правительством, где заявил, что обстановка в связи с коронавирусом требует дистанционной работы.

«Обстановка весьма напряженная. Мы с вами в контакте по несколько раз в день», — сказал президент. Он также выразил надежду, что такой способ деятельности не скажется на качестве работы. На следующий день президент России продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно. Об этом Путин заявил в обращении к россиянам. По словам главы государства, установленные ранее выходные с 30 марта по 3 апреля, а также введенный в некоторых регионах режим изоляции дали возможность органам власти и системе здравоохранения нарастить ресурсы для борьбы с новой инфекцией. Однако пик эпидемии еще не пройден.

Президент подчеркнул, что в приоритете властей — поддержать доходы граждан, поэтому в период нерабочих дней зарплата за сотрудниками сохраняется.