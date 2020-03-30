Пострадала молодежь: двух членов ЛДПР обвиняют в хищении

Двум сотрудникам ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодежных организаций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

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«В августе 2018 года следователем <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения денежных средств молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР», — рассказали агентству. В ведомстве отметили, что после этого обвинения были предъявлены двум сотрудникам партии.

Правоохранители в рамках расследования уголовного дела допросили 20 свидетелей, провели обыски, выемки. Кроме того, полицейские направили отдельные поручения в регионы, истребовали выписки движения денежных средств по счетам, провели две судебно-бухгалтерские экспертизы.

«Обвиняемые на протяжении всего периода расследования настаивали на проведении очных ставок с сыном В.В. Жириновского — депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ И.В. Лебедевым, так как, с их слов, якобы похищенные деньги они тратили по его указанию», — отметили в МВД.

В ведомстве обратили внимание, что до октября прошлого года сын лидера партии «категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми».

Уже в январе этого года это дело было отправлено в прокуратуру ЦАО Москвы вместе с обвинительным заключением, но его вернули. По словам представителя МВД, после этого ход предварительного расследования был взят на контроль Следственным департаментом МВД России.

В начале марта по решению заместителя прокурора ЦАО Москвы дело было изъято из производства МВД и передано в следственное управление по ЦАО ГСУ СК России по Москве, где будет проводиться дальнейшее расследование.

Игорь Лебедев утверждает, что участвовал во всех следственных мероприятиях и не уклонялся от очной ставки. В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что «читал сайт МВД» и ему известна та информация, которая там размещена.

«Я считаю, что сотрудники МВД, прежде чем давать комментарий по уголовному делу, которое еще не завершено, должны соблюдать нормы действующего законодательства. На мой взгляд, раскрытие материалов дела и подобный комментарий нарушают законодательство», — уверен депутат.

По мнению Лебедева, сотрудник, который допустил утечку информации в СМИ, должен понести ответственность.

«Ни от каких очных ставок я не отказывался. С меня были взяты показания, была проведена очная ставка с одним из этих сотрудников, обвиняемым в хищении. Все следственные действия, которые были необходимы с моей стороны, выполнены в полном объеме», — заключил он в беседе с «Газетой.Ru».

В комментарии ТАСС Игорь Лебедев заявил, что утверждение про его уклонение от участия в очных ставках — «это полная ложь». Чтобы это подтвердить, считает депутат, «достаточно взять материалы дела и увидеть там все действия», которые с ним были произведены.

Он отметил, что прошел «все процессуальные действия, которые запросил следователь». После этого правоохранители, по его словам, больше не обращались к нему. Лебедев заверил в разговоре с агентством, что думская фракция ЛДПР вскоре отреагирует на сообщение МВД. «Какая-то позиция сейчас будет выработана и опубликована», — добавил он.

Ранее в пресс-службе ЛДПР рассказали, что возбуждения уголовного дела добились юристы партии. Три года назад в аппарате ЛДПР была проведена аудиторская проверка, после которой была выявлена недостача средств. В партии считают, что, вероятно, к этому причастны сотрудники бухгалтерии ЛДПР.

«Им предложили добровольно вернуть средства. Они отказались. После чего юристы ЛДПР передали все материалы в МВД и добились возбуждения уголовного дела. В связи с этим мы приветствуем долгожданное процессуальное движение в этом расследовании. Виновные должны быть наказаны», — отметили в пресс-службе в беседе с ФАН.