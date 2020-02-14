Киев договорился: Путин и Зеленский обсудили «Минск-2»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения — документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, такая риторика российского лидера обусловлена рядом недавних высказываний украинских властей относительно своего видения урегулирования конфликта в Донбассе.

В ходе беседы президент России особо отметил важность полной и безусловной реализации также и положений, принятых лидерами России, Украины, Германии и Франции на саммите в «нормандском формате», прошедшем в Париже 9 декабря прошлого года.

Декабрьский «нормандский» саммит в общей сложности продлился вместо обещанных трех около шести часов, полтора из которых оказались отведены под разговор российского и украинского президентов.

Затянувшиеся переговоры принесли с собой немалое количество договоренностей. Основной среди них стал новый обмен заключенными, еще более масштабный, чем сентябрьский. По условиям саммита обмен должен был пройти до конца 2019 года.

В итоге он состоялся 29 декабря — тогда удерживаемыми лицами обменялись Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В Киев вернулись 77 человек, республики получили по 60 и 63 человека соответственно, за обменом следили представители Красного креста и ОБСЕ.

12 февраля в Минске прошел очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. В центре внимания сторон были вопросы контроля за соблюдением режима прекращения огня и обсуждение возможных участков разведения сил, однако окончательных договоренностей достичь не удалось.

В ходе встречи постпред России Борис Грызлов указал на увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков, несмотря на согласованный режим прекращения огня.

«В последние несколько дней на линии соприкосновения ситуация вновь достигала опасного накала, как, например, при обстреле со стороны ВСУ 7 февраля в районе Золотого-5», — добавил дипломат.

Кроме того, российский представитель заявил о проблемах вокруг особого статуса Донбасса, так как Киев не представил концепций соответствующих законодательных актов и сроков их принятия.

«Эти вопросы должны решаться в режиме прямого политического диалога между Киевом и Донбассом <…> киевская власть не сможет восстановить отношения с Донбассом, пока не начнет разговаривать с жителями Донбасса», — подчеркнул Грызлов.

За несколько дней до этого стало известно, что Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке, областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области. Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, эти два военных объекта начали возводиться в «чистом поле». Кроме того, как указал военный, в нынешнем году его ведомство завершит строительство бригадного городка на полигоне «Широкий лан» на юге Украины в Николаевской области.

«Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО», — подчеркнул генерал.

В свою очередь, Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, будучи с официальным визитом в Риме, призвал закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на итальянской территории.

«Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии», — пояснил украинский лидер в комментариях для СМИ после встречи.