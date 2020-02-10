Новый обмен: Лавров об отношениях с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва снова может обменяться послами с Киевом. Об этом пишет «Российская газета».

«Вроде кто-то там упоминал о вероятности решения [президента Украины Владимира] Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны», — отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, ухудшение двусторонних отношений между Россией и Украиной произошло по вине Киева — он первым отозвал своего посла из Москвы. Кроме того, министр назвал «неразумным» возведение препон для того, чтобы россияне и украинцы ездили на Украину и в Россию.

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«Кто-то съездил в Крым, и все — человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут <...> встречаться. Это дикость», — добавил Лавров. Он отметил, что встречался со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко лишь один раз — на саммите «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

«Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз», — сказал Лавров. Он также подчеркнул, что Москва заинтересована в нормализации контактов с Киевом.

Напомним, еще в феврале 2014 года Россия отозвала посла из Киева на фоне «евромайдана» и госпереворота. После этого временным поверенным в делах России на Украине был назначен Андрей Воробьев — он умер летом 2016 года, его на посту сменил Александр Лукашик.

Украина отозвала своего посла из Москвы на фоне воссоединения Крыма с Россией. На тот момент интересы украинского государства в РФ представлял Владимир Ельченко — карьерный дипломат, начавший службу в МИД СССР еще в 1981 году. С 1997 по 2001 год он был постпредом Украины при ООН. В нулевых был послом Киева в Австрии, а также работал от украинской стороны в различных международных организациях, представительства которых располагаются в Вене.

Ельченко впоследствии был направлен на должность постпреда Украины в ООН и регулярно вносил на рассмотрение Генассамблеи ООН проекты резолюций по вопросу «милитаризации Крыма». «Проведение российских военных учений в Крыму и вокруг него свидетельствует об агрессивной политике России по отношению к Украине и другим странам черноморского бассейна», — заявлял украинский постпред. В конце 2019 года Ельченко назначили на пост посла Украины в США.

Российско-украинские отношения ухудшились в связи с противостоянием в Донбассе и переходом в 2014 году Крымского полуострова под юрисдикцию России. С 2015 года Россию, по решению Верховной рады, Киев называет «страной-агрессором». Москва обвинения в агрессии отрицает и называет беспочвенными.

Кроме того, киевские власти уверены во влиянии Москвы на внутренние дела страны, в том числе на конфликт в Донбассе. При этом российские политики неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы Украина справилась как можно быстрее с политическим и экономическим кризисами.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил 13 сентября, что Запад не должен снимать санкций с России. Глава украинского государства подчеркнул, что ограничительные меры — «это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка». Он добавил, что санкции представляют собой «мощное и действенное оружие» дипломатии.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума, проведенного весной 2014 года в соответствии с международными стандартами. Более 96% из проголосовавших 80% избирателей Крыма поддержали воссоединение с Россией.

28 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины пока далеки от тренда на нормализацию, несмотря на контакты президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению», — заявил Песков.

За пару дней до этого он отметил, что Кремль придерживается позиции налаживания отношений с Украиной, а не стратегии противостояния. Также Песков напомнил слова президента Владимира Путина о том, что страна всегда хотела улучшения отношения с украинской стороной. По его мнению, ухудшение отношений Украины и России противоречит исторической логике.

В сентябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко охарактеризовал состояние отношений между двумя соседями как «оттепель».

«Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Насколько Россия готова сейчас договариваться — есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать», — подчеркнул глава украинского МИДа.