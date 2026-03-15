ВСУ обстреляли 13 муниципалитетов Белгородской области за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли 13 районов Белгородской области FPV-дронами и БПЛА
Тринадцать районов Белгородской области были обстреляны Вооруженными силами Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, Белгород подвергся массированной ракетной атаке, в городе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, пять квартир в двух многоквартирных домах, частный дом, социальный объект и 11 автомобилей.

Гладков также рассказал, что регион пытались атаковать 180 беспилотников, 97 из которых были уничтожены. Больше других пытались атаковать Шебекинский район — 51 дроном, однако 32 из них удалось сбить.

При этом ВСУ использовали БПЛА самолетного типа и FPV-дроны. В регионе повреждено несколько предприятий, жилые дома и автомобили.

По словам Гладкова, в селе Веселая Лопань Белгородского района от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина, в результате детонации беспилотника в селе Грузское и городе Грайворон баротравмы получили два мирных жителя. Еще несколько человек получили ранения в Шебекинском округе: десять мирных жителей, некоторые из них — на предприятиях района, а также боец «Орлана» при исполнении служебных обязанностей, уточнил губернатор. Позднее стало известно, что в селе Грайворонского округа госпитализировали мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями.

Ранее сообщалось об отключениях света и отопления в Белгороде после атаки ВСУ.

 
