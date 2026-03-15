ВСУ обстреляли 13 муниципалитетов Белгородской области за сутки

Тринадцать районов Белгородской области были обстреляны Вооруженными силами Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, Белгород подвергся массированной ракетной атаке, в городе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, пять квартир в двух многоквартирных домах, частный дом, социальный объект и 11 автомобилей.

Гладков также рассказал, что регион пытались атаковать 180 беспилотников, 97 из которых были уничтожены. Больше других пытались атаковать Шебекинский район — 51 дроном, однако 32 из них удалось сбить.

При этом ВСУ использовали БПЛА самолетного типа и FPV-дроны. В регионе повреждено несколько предприятий, жилые дома и автомобили.

По словам Гладкова, в селе Веселая Лопань Белгородского района от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина, в результате детонации беспилотника в селе Грузское и городе Грайворон баротравмы получили два мирных жителя. Еще несколько человек получили ранения в Шебекинском округе: десять мирных жителей, некоторые из них — на предприятиях района, а также боец «Орлана» при исполнении служебных обязанностей, уточнил губернатор. Позднее стало известно, что в селе Грайворонского округа госпитализировали мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями.

Ранее сообщалось об отключениях света и отопления в Белгороде после атаки ВСУ.