Узбекистан лишился «последней гражданки СССР»

Жительница Узбекистана более 30 лет прожила с паспортом СССР прежде, чем оформила новый документ. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанского минюста.

Отмечается, что женщина не обращалась с вопросом о смене паспорта ни к сотрудникам МФЦ, ни к органам внутренних дел или Государственной миграционной службы. Поэтому устаревший документ не был своевременно заменен на паспорт гражданина Республики Узбекистан. По данным минюста, 14 марта женщине оформили ID-карту гражданина Узбекистана.

До этого в соцсетях появился материал о «последней гражданке СССР», проживающей в Самарканде. В ведомстве выяснили, что с паспортом СССР более 30 лет прожила Онархол Холдоровна Кубаева. Она родилась 21 декабря 1972 года в Нуратинском районе. В 1992 году женщина вышла замуж и сменила место жительства, переехав в другой район Самаркандской области.

В декабре прошлого года житель Волчанска в Свердловской области, который пользовался паспортом СССР, через суд добился признания факта своего проживания в России для получения гражданства.

Из материалов дела следует, что он родился и жил в Волчанске до 1987 года, затем прошел срочную службу в Советской армии, переехал в другой регион, где работал, создал семью и где появились его дети. Позднее он вернулся в Волчанск и с тех пор постоянно там проживал — без оформления паспорта гражданина России.

После изучения показаний свидетелей, документов о рождении детей в России и данных о месте жительства суд признал мужчину жителем России. Это позволит ему обратиться в МВД за оформлением российского паспорта.

Ранее россиянка в 55 лет получила первый в жизни паспорт.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
