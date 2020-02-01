«100 тысяч свергнут Зеленского»: чем грозит закон о земле

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что закон о продаже украинской земли может привести к тому, что народ поднимается на революцию и свергнет президента Украины Владимира Зеленского.

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По словам депутата Верховной рады, члены президентской партии «Слуга народа» стали «хозяевами» украинцев. При этом они отказываются от обсуждения закона о продаже земли с парламентариями других фракций, а также с профсоюзами работников сельского хозяйства и с аграриями.

Он указал, что законным способом помешать принятию этого закона невозможно, поскольку украинцы «сами вручили партии Зеленского такой мандат». Он напомнил, что по конституции страны хозяином Украины является народ.

«Сегодня они продают землю, далее – крупнейшие предприятия, выгнали активную часть молодежи за рубеж. Их надо или вообще убирать, или они должны увидеть на улице людей, которые скажут: «Еще полшага до продажи земли, и мы поменяем власть». Меняли же власть. Это считается уже даже народным волеизъявлением, героизмом», — сказал Рабинович.

Он добавил, что для того, чтобы достучаться до руководства партии «Слуга народа» нужно 100 тысяч человек, которые выйдут на улицы, причем – «по зову сердца», а не за деньги. Впрочем, политик спрогнозировал принятие закона, несмотря ни на что.

«Я думаю на этой сессионной неделе они попытаются вынести закон «в зал» и попробуют продать землю Украины.

Но 44 человека это не остановят. Если вы нам не поможете – то земля будет продана. «Слуги» не слушают никого. Никакой надежды на то, что они вынесут этот вопрос на референдум. Они сидят в твердой уверенности и с протокольными рожами отклоняют все, что предлагалось нашей партией», — пояснил нардеп.

В декабре прошлого года на Украине началась акция протеста против земельной реформы. Организаторами выступила оппозиционная партия «Батькивщина» во главе с экс-премьером Юлией Тимошенко. Вместе с оппозицией в акции приняли участие аграрии, профсоюзы, ветераны и волонтеры.

«Эта акция будет продолжаться до тех пор, пока наша Верховная рада не поймет, что служит народу, либо она такая нам не нужна», — указала глава «Батькивщины».

Протестующие перекрывали главные автомагистрали в Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях, чтобы привлечь внимание правительства.

Кроме того, митинг прошел у стен украинского парламента — там собирались все недовольные инициативой Владимира Зеленского. По мнению Тимошенко, лидер страны доказал, что не хочет идти на компромиссы с народом.

В ноябре протестующие принесли к зданию парламента Украины в центре Киева труп свиньи в гробу.

Свою акцию они объяснили тем, что в случае снятия моратория им придется вырезать скот для того, чтобы собрать деньги и конкурировать с крупными агрохолдингами. А подобные компании, по их словам, не заботит жизнь обычных селян.

В случае принятия Верховной радой законопроекта об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения Украине грозит голод – подтвердила Тимошенко.

Она спрогнозировала, что после открытия рынка земли, которое уже планируется властями Украины на 1 октября нынешнего года, всю лучшую плодородную землю купят крупные компании, а к выращиваемым ими фруктам и овощам возникнут серьезные вопросы в плане натуральности и экологичности.

«Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания, как Мадагаскар. Потому что такое государство, как Мадагаскар, пошло по этому пути», — добавила парламентарий.

Согласно тексту законопроекта, купить участок смогут только украинские физические и юридические лица. Иностранцам запрещено даже через цепочку компаний покупать землю, но этот запрет предлагается ограничить 1 января 2024 года.

Критики реформы указывают, что таким образом вся сельскохозяйственная земля Украины, а это 42 млн гектар (60 млн гектар – вся территория страны) может быть сосредоточена у 200 владельцев.

Кроме того, люди боятся, что на самом деле владельцев может оказаться куда меньше, а эти 200 человек окажутся подставными физическими лицами, аффилированными с иностранными корпорациями.