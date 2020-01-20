«Сильный политик»: Земан рассказал о Путине

Президент Чехии Милош Земан назвал главу России Владимира Путина общепризнанным значимым лидером на международной арене. В интервью порталу Frekvence1 чешский политик указал, что Путин мог бы возглавить союзное государство России и Белоруссии, но белорусский президент Александр Лукашенко не поддерживает такое решение.

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«Президент Путин — сильная политическая фигура, почти никто не отрицает это. В принципе, у него есть три варианта, если он останется. Сначала он снова поменяется — президент и премьер-министр. Второй вариант: объединенное государство России и Белоруссии мог бы возглавить Путин, но Лукашенко, похоже, не очень склонен к этому», — указал чешский лидер.

Он добавил, что есть и третий вариант — создать в России Государственный совет, председателем которого мог бы стать Путин. Земан также рассказал о своих отношениях с теперь уже бывшим председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«Я неплохо ладил с премьер-министром Медведевым, за исключением одного случая, когда российский журналист несколько лет назад опубликовал статью, что Советская Армия освободила нас от контрреволюции в 1968 году. Я выразил свой острый протест господину Медведеву и должен признать, что редактор был уволен и редакция принесла свои извинения», — сказал Земан.

В прошлом месяце стало известно, что Земан может отказаться от приглашения посетить Москву на День Победы 9 мая 2020 года из-за возмущения России по поводу решения Праги объявить 21 августа днем памяти жертв оккупации.

21 августа 1968 года произошел ввод войск Варшавского договора (кроме Румынии) в Чехословакию в связи с массовыми антисоциалистическими выступлениями, грозящими расколом восточноевропейского социалистического блока.

Наиболее крупный контингент войск был выделен от СССР. Объединенной группировкой войск — до 500 тыс. человек и 5 тыс. танков и БТР — командовал замминистра обороны СССР, генерал армии Иван Павловский.

«Это, конечно, абсолютная наглость. Некоторое время назад я принял приглашение президента Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, а теперь я думаю, чтобы вообще не приезжать в Москву», — приводит слова чешского президента издание Parlamentnilisty.

В начале декабря прошлого года сенат Чехии утвердил закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв вторжения и оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора.

Депутаты от правых чешских партий создали законопроект в ответ на инициативу представителей фракции КПРФ в Госдуме приравнять военнослужащих СССР — участников операции августа 1968 года к ветеранам войны. К этой идее отнеслись негативно в Чехии.

Однако посол России в Чехии Александр Змеевский заявил Милошу Земану, что оценка российской стороны событий 1968 года в Чехословакии, зафиксированных в преамбуле Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года, останется неизменной.

В результате проведения операции «Дунай» Чехословакия осталась членом восточноевропейского социалистического блока.

Советская группировка войск (до 130 тыс. чел.) оставалась в ЧССР до 1991 года. Договор об условиях пребывания советских войск на территории Чехословакии стал одним из главных военно-политических итогов ввода войск.

В ноябре 2019 года Службы безопасности и информации Чехии опубликовала доклад по итогам работы ведомства за 2018 год. В документе сообщается, что наиболее агрессивную деятельность на территории страны ведут российские и китайские спецслужбы.

СБИ пришла к выводу, что Россия и Китай вмешивались в политику, дипломатию и экономику путем шпионажа, а также ведения гибридной войны. В отчете также отмечается, что действия Москвы направлены «против врага, которого Россия видит в качестве главной военной угрозы своей безопасности: НАТО и его государств-членов».

Земан критически высказался в адрес чешской контрразведки, которая не выполняет его рекомендаций сосредоточиться на борьбе с коррупцией и другими видами экономических преступлений.

«У меня сложилось впечатление, что они [СБИ] выбрали более комфортный для себя путь. Тем не менее, если действительно правда, что это [инцидент с бизнес-миссией] была российская реакция, то она, как считаю, была чрезмерной и ошибочной», — сказал президент Чехии.