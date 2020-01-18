«Политика не изменится»: Госдеп отреагировал на отставку Медведева

Член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что Москва будет отвечать зеркально на действия Вашингтона – так он прокомментировал слова главы Госдепартамента США Майка Помпео о том, что политика Белого дома в отношении России вряд ли изменится после перестановок в правительстве.

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«Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», — написал в Twitter член верхней палаты российского парламента.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьер-министра был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

В этой связи Помпео предположил, что политические перемены в России якобы являются попыткой Путина сохранить контроль над страной.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Путин при помощи изменений в политической сфере пытается обеспечить себе постоянный контроль над Россией и после 2024 года — как известно, в указанном году истекает срок полномочий российского лидера. По словам Помпео, только время покажет, что именно данные перемены предвещают.

Ситуация с отставкой российского правительства привлекла внимание Госдепартамента США — подтвердила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус в эфире RTVi.

«Мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева», — отметила она.

По словам Ортэгус, у нее пока что «нет конкретного заявления», но Госдеп «осведомлен». Дипломат также напомнила, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет улучшения отношений с Российской Федерацией.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства США в очередной раз напомнила о «вмешательстве» России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Москва отрицает подобные обвинения, а комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера не нашла связи между Кремлем и Трампом.

Неделей ранее стало известно, что США считают Россию конкурентом, но не врагом. Такое мнение в интервью болгарскому радио BNR выразил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

«Я бы сказал, что Россия — это конкурент, достаточно жесткий, порой изобретательный, но конкурент. Президент [США Дональд] Трамп многократно давал понять, что выступает за хорошие отношения с Россией. Двери для диалога открыты», — напомнил он.

Хейл отметил, что и сам проводил переговоры со своим коллегой для поддержания отношений между странами.

«Мы поддерживаем каналы коммуникации по отношению к Украине, Сирии, Северной Корее, контролю над вооружением, в целом по Ближнему Востоку, двухсторонним темам», — обратил внимание замгоссекретаря США.

По его словам, основной проблемой в двусторонних отношениях США и России остается «агрессивное поведение» РФ.

«Именно это является главным препятствием улучшению наших отношений», — добавил дипломат.

Осенью прошлого года Путин указал, что внутриполитическая повестка в США мешает президенту Дональду Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух держав. Такое мнение он выразил в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений, [нормализации] <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», – подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Москва будет работать «с любым руководством США» в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией. Чуть ранее Трамп заявил, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения.

«Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил надежду президент США.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп» — и это «может подтвердить» Путин. Сам российский лидер еще в середине лета говорил, что развитие отношений России и США зависит в первую очередь от Вашингтона. Москва, по его словам, готова подождать.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул российский лидер.