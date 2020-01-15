Временно нетрудоспособен: Кадыров назначил врио главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в состоянии временной нетрудоспособности, поэтому он назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона председателя чеченского правительства Муслима Хучиева. Распоряжение вступило в силу 13 января, передает РИА «Новости».

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В апреле прошлого года США ввели санкции против Хучиева, об этом сообщала пресс-служба Госдепартамента. Вашингтон обвинил российского чиновника в нарушении прав человека.

«Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев причастен к пыткам», — указывалось в документе.

Ограничительные меры также распространяются на супругу председателя правительства Чечни — Сапият Хучиеву.

Кадыров в ответ на это указал, что Госдеп не предоставил доказательств обвинений в адрес Хучиева.

«Есть меткое русское выражение про человека, который бьет баклуши. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой», — отметил глава Чечни.

При этом он добавил, что Хучиева мало беспокоят санкции, так как он и раньше не посещал Соединенные штаты.

Помимо этого, Кадыров отметил, что ненависть Госдепа к Чечне обусловлена тем, что в числе террористов, которые действовали на территории республики, были и американские граждане.

Кадыров заявил, что действия властей США становятся причиной смерти многих мирных жителей в разных странах.

«Америка не может без войн и уничтожения народов», — подчеркнул глава российского региона.

Он также призвал США и все остальные страны жить в мире и согласии.

Месяц спустя Россия запретила въезд бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, которая намеревалась принять участие в конференции, организованной рядом российских и западных организаций в Москве.

Бывшая дипломат запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).

Мероприятие проходило в Москве 20-21 мая. Однако Нуланд на нем не смогла присутствовать, так как ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские персональные санкции США, сообщили в МИД РФ.

Муслим Хучиев родился в 1971 году в селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. В 1994 году окончил Московский государственный университет по специальности «Журналистика».

Работал корреспондентом программы «Экран криминальных сообщений» на РТР в Москве. В 2004 году был назначен руководителем пресс-службы президента Чечни, а на следующий год стал первым заместителем руководителя аппарата главы региона.

Затем был мэром Грозного, а в 2013 году стал министром территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций Чечни.

С 2018 года Хучиев является председателем правительства республики.

Рамзан Кадров возглавляет Чечню с 2007 года.

В феврале прошлого года на сайте администрации правительства Чечни также было опубликовано объявление о назначении и.о. главы региона Хучиева по причине временной нетрудоспособности Кадырова.

Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пояснил, что речь идет о выходе на больничный.

«Рамзан Ахматович в прекрасном расположении духа, проводит совещания. Это условность», — подчеркнул Умаров.

Он также предположил, что глава региона хотел пройти обследование.

«Сами понимаете, это вопросы личного характера, я их комментировать не буду. С какой целью он это сделал, это уже его дело. Но он имеет право на такой короткий отпуск», — отметил министр.

Позднее Умаров также рассказал, что Кадыров «находит отдохновение в его любимом и дорогом сердцу родовом селении», где восстанавливается после простуды. Он также поделился стихами, которые глава республики написал на больничном и посвятил родному тейпу.

Вскоре сам Кадыров прокомментировал ситуацию.

«Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился.

Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статьи 76 конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей главы ЧР председателю правительства ЧР Муслиму Хучиеву и Чечня была представлена на этих серьезных мероприятиях», — пояснил глава региона.

Тем, кто хочет «быстро справиться с разными недугами», Кадыров посоветовал заниматься спортом.

«Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Все теперь нормально», — добавил он.