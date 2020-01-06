Конгресс в Тарту: лидера Эстонии осудили за приглашение Путина

Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подверглась критике со стороны спикера парламента страны Хенна Пыллуааса за приглашение российского лидера Владимира Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет будущим летом в Тарту. При этом Пыллуаас добавил, что не слишком верит в визит главы РФ.

Председатель Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас подверг критике президента страны Керсти Кальюлайд, которая пригласила российского лидера Владимира Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет будущим летом в Тарту.

При этом он добавил, что не слишком верит в визит российского лидера, передает РИА «Новости».

«Во-вторых, мне очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг и позвала Путина», — подчеркнул Пыллуаас.

В апреле прошлого года эстонский лидер приехала в Москву для того, чтобы принять участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию отреставрированного здания посольства республики.

После встречи с Путиным Кальюлайд выразила надежду на то, что в отношениях между странами откроется «новое дыхание».

«Я надеюсь, что открытие обновленного посольства придаст новое дыхание эстонско-российским отношениям», — написала она в Facebook, добавив, что этот визит означает, что Эстония готова к диалогу со своим соседом.

Вскоре Кальюлайд заявила, что Эстония должна быть одной из тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией.

«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», — приводит ERR слова главы государства.

«Если оставаться страной, которая сама вообще не общается с Россией, то мы останемся в той роли, что «вы не знаете, вы не понимаете, вы оставляете нам эту сложную работу по общению с русскими», — так прокомментировала президент растущую в Европе тенденцию к улучшению отношений с Кремлем.

Кальюлайд также указала, что ее апрельская встреча с Путиным усилила позиции Эстонии. Кроме того, по мнению эстонского лидера, приехав в Россию, она внесла свою лепту в налаживание контактов с российской стороной.

«Сегодня я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации, и я могу высказывать наши мнения — французам или кому угодно — с заметно усиленных позиций», — обратила Кальюлайд внимание.

Говоря о французах, она имела в виду тот факт, что лидер Франции Эммануэль Макрон взял на себя обязательства по налаживанию контактов между Западом и Россией.

Однако эта поездка республиканского президента показалась диссонирующей на фоне уже ставшей традиционной риторики, направленной против России, и вызвала негативную реакцию со стороны глав Латвии и Литвы, которые выразили мнение, что Кальюлайд должна была перед своим визитом в Россию посоветоваться с ними — потому что этот шаг, по их мнению, является неоднозначным.

Вместе с тем эта поездка не изменила заявлений эстонских властей в отношении России. В частности, в мае того же года Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Она раскритиковала это решение организации из-за якобы «нарушения Россией международного права и своих обещаний». Однако при этом эстонский президент выразила надежду на развитие диалога с Москвой.

Позднее стало известно, что внуки Кальюлайд ходят в русский детский сад, потому что в их семье является традицией знание нескольких языков, рассказала сама глава государства в интервью телеканалу ETV+.

«Мои внуки ходят в русский детский сад, потому что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить еще один, а лучше два языка», — пояснила политик.

По словам Кальюлайд, ее дети знают в совершенстве три языка, потому что говорили на них с самого детства. Президент Эстонии подчеркнула, что считает знание иностранных языков богатством.

Она также призналась, что не является сторонницей антироссийской политики в Прибалтике.

«Однажды, придя из школы, сын спросил: «Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?». Тогда я осознала, что просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: мол, если ты русский, то это плохо. Мы должны обратить внимание на это», — указала эстонский лидер.