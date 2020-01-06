Конгресс в Тарту: лидера Эстонии осудили за приглашение Путина

Председатель Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас подверг критике президента страны Керсти Кальюлайд, которая пригласила российского лидера Владимира Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет будущим летом в Тарту.

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При этом он добавил, что не слишком верит в визит российского лидера, передает РИА «Новости».

«Во-вторых, мне очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг и позвала Путина», — подчеркнул Пыллуаас.

В апреле прошлого года эстонский лидер приехала в Москву для того, чтобы принять участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию отреставрированного здания посольства республики.

После встречи с Путиным Кальюлайд выразила надежду на то, что в отношениях между странами откроется «новое дыхание».

«Я надеюсь, что открытие обновленного посольства придаст новое дыхание эстонско-российским отношениям», — написала она в Facebook, добавив, что этот визит означает, что Эстония готова к диалогу со своим соседом.

Вскоре Кальюлайд заявила, что Эстония должна быть одной из тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией.

«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», — приводит ERR слова главы государства.

«Если оставаться страной, которая сама вообще не общается с Россией, то мы останемся в той роли, что «вы не знаете, вы не понимаете, вы оставляете нам эту сложную работу по общению с русскими», — так прокомментировала президент растущую в Европе тенденцию к улучшению отношений с Кремлем.

Кальюлайд также указала, что ее апрельская встреча с Путиным усилила позиции Эстонии. Кроме того, по мнению эстонского лидера, приехав в Россию, она внесла свою лепту в налаживание контактов с российской стороной.

«Сегодня я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации, и я могу высказывать наши мнения — французам или кому угодно — с заметно усиленных позиций», — обратила Кальюлайд внимание.

Говоря о французах, она имела в виду тот факт, что лидер Франции Эммануэль Макрон взял на себя обязательства по налаживанию контактов между Западом и Россией.

Однако эта поездка республиканского президента показалась диссонирующей на фоне уже ставшей традиционной риторики, направленной против России, и вызвала негативную реакцию со стороны глав Латвии и Литвы, которые выразили мнение, что Кальюлайд должна была перед своим визитом в Россию посоветоваться с ними — потому что этот шаг, по их мнению, является неоднозначным.

Вместе с тем эта поездка не изменила заявлений эстонских властей в отношении России. В частности, в мае того же года Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Она раскритиковала это решение организации из-за якобы «нарушения Россией международного права и своих обещаний». Однако при этом эстонский президент выразила надежду на развитие диалога с Москвой.

Позднее стало известно, что внуки Кальюлайд ходят в русский детский сад, потому что в их семье является традицией знание нескольких языков, рассказала сама глава государства в интервью телеканалу ETV+.

«Мои внуки ходят в русский детский сад, потому что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить еще один, а лучше два языка», — пояснила политик.

По словам Кальюлайд, ее дети знают в совершенстве три языка, потому что говорили на них с самого детства. Президент Эстонии подчеркнула, что считает знание иностранных языков богатством.

Она также призналась, что не является сторонницей антироссийской политики в Прибалтике.

«Однажды, придя из школы, сын спросил: «Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?». Тогда я осознала, что просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: мол, если ты русский, то это плохо. Мы должны обратить внимание на это», — указала эстонский лидер.