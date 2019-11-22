«Крым — наш»: на Украине создают стратегию по возвращению полуострова

Киевские власти готовят «стратегию возвращения» Крыма, в частности, этим занимается непосредственно команда главы Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава так называемого представительства Украины в Крыму Антон Кориневич в комментарии изданию «Левый берег».

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По его словам, с этой целью была создана специальная рабочая группа. Именно она по поручению президента страны ищет политические и дипломатические пути реализации этого плана.

«Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции быть не может», — заявил Кориневич.

В качестве уже намеченных шагов, он назвал концепцию «переходного правосудия» для Крыма и Донбасса, которую планирует разработать Киев. Другие детали украинский чиновник не стал уточнять.

Намерение украинцев говорит о том, что команда украинского лидера блещет скорее идеями, чем умом, считают в России.

«В вопросах возвращения Крыма команда Зеленского, к сожалению, блещет не умом, а идеями — одна другой краше. Чего мы только не слышали: и дополнительные санкции, и ведение пропаганды... Вот теперь появилось ноу-хау — «переходное правосудие». Интересно, что это означает? Люди, осужденные на крымской земле, имеют шанс реабилитироваться на Украине? Или наоборот?» — задался вопросом депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он подчеркнул, что правосудие не делится на виды — «оно или есть, или его нет». Парламентарий предположил также, что такое заявление скорее лишит жителей Донбасса и Крыма остатков лояльности к киевским властям.

«Но, как известно, в сегодняшнем украинском истеблишменте главное не великим быть, а красноречивым слыть. Именно поэтому чем фантастичней и, я бы сказал, гламурнее идея возвращения Крыма, тем больше шансов на ее утверждение, выделение финансирования, разворовывание финансирования и тихие поминки без лишних свидетелей — очередной идеи возвращения российского полуострова», — так заключил Бальбек свой комментарий РИА «Новости».

Несколькими днями ранее польский дипломат Витольд Ващиковский рассказал, что Украине необходимо сделать для возвращения Крыма и восстановления контроля над Донбассом. «Украине нужен европейский курс, чтобы привести к экономическому росту. Тогда жители Донбасса и даже Крыма проголосовали бы и ногами за возвращение назад на Украину», — такое мнение бывший глава МИД Польши выразил в интервью «Европейской правде».

Вместе с тем украинские власти при каждом удобном случае заявляют, что Крым непременно вернется в состав Украины. Так, 12 ноября бывший президент Украины Петр Порошенко под впечатлением от просмотра фильма о жизни семьи крымских татар заявил, что полуостров обязательно вернется в состав Украины.

«Это лучший ответ тем, кто говорит, что от украинской позиции по Крыму устали. Ведь некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернем. Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским», — прокомментировал кинокартину украинский политик.

При этом подобные заявления звучат несмотря на то, что в марте 2014 года сами жители полуострова приняли решение о переход под российскую юрисдикцию путем референдума. Волеизъявление крымчан не восприняли страны Евросоюза и США. Власти этих государств ввели антироссийские санкции в том же году.

Российские представители власти уверены, что подобная пропаганда украинских властей, которую они распространяют против Крымского полуострова, не принесет никаких положительных для Киева результатов. Заявления украинских властей только еще сильнее отторгают жителей региона от Украины. Такое мнение, в частности, выразил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик в комментарии RT.

Он отметил, что на Украине почему-то бытует мнение, что при помощи «истерических антироссийских сюжетов, документальных фильмов» можно каким-то образом ускорить «возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию». Но, судя по опыту, отмечает политик, «ни один фильм, даже самый гениальный, не способен изменить демократическое волеизъявление населения».

Тем не менее власти соседнего государства, в том числе сам президент Владимир Зеленский, говорят о том, что одной из приоритетных задач международной политики страны является «возвращение Крыма».