Американский президент Дональд Трамп назвал украинского главу государства Владимира Зеленского «новым президентом России». На эту оговорку обратил внимание журналист из США Дэниэл Дэйл. Он разместил в Twitter видеозапись ответа Трампа на вопросы СМИ. Кроме того, на сайте Белого дома размещена полная расшифровка разговора лидера США с журналистами.

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Комментируя публикацию стенограммы его беседы с Зеленским, Трамп назвал их беседу «отличной» и отметил, что его оппоненты «попытались превратить этот разговор в большой скандал».

«И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него. Ничего такого», — обратил внимание Трамп.

Вместе с тем он отметил, что свое заявление сделал и глава МИД Украины, в котором не указывал ни на какое давление.

После того, как скандал с разговором Трампа и Зеленского начал набирать обороты, украинский министр Вадим Пристайко действительно сказал, что американский президент не давил на своего коллегу.

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, он был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на них надо было иметь довольно серьезные ответы», — сказал он в интервью «Общественному ТВ».

По его словам, Украина ценит поддержку американских властей, которую те оказывали неоднократно, однако это не означает, что Киев станет помогать какой-либо партии.

Однако в самом опубликованном разговоре Трампа и Зеленского украинский глава обещает выполнить просьбу собеседника, тем более, что «новый прокурор будет стопроцентно» его человеком. Трамп попросил возобновить расследование по делу о коррупции в украинской компании Burisma Group, в состав директоров которой ранее входил сын демократа Джозефа Байдена Хантер.

«Вопрос расследования этого дела фактически является вопросом восстановления честности, поэтому мы об этом позаботимся и займемся расследованием дела», — заверил президент Украины своего американского коллегу.

Но спустя какое-то время президент Украины заявил, что Киев не будет проводить расследования только потому, что этого хочет союзник. Украина — «независимая страна», правоохранители которой расследуют уголовные дела, если установлены любые факты нарушения законов государства.

Телефонный разговор между главами государства состоялся еще в июле. Однако только в сентябре появились данные о том, что сотрудник разведки был обеспокоен некоторыми фразами президента США, который якобы оказывал давление на украинского коллегу в своих целях. Демократы, воспользовавшись ситуацией, обвинили Трампа том, что он требовал выполнить его просьбу в обмен на оказываемую помощь Киеву, а также в том, что он пытался вмешаться в выборы путем дискредитации своего политического оппонента. Джозеф Байден, по оценкам многих экспертов, является основным противников Трампа в предстоящей президентской гонке..

Однако из опубликованной расшифровки разговора видно, что Трамп всего лишь попросил, но ничего не предлагал взамен.

Тем не менее демократам хватило оснований, чтобы объявить о начале процедуры импичмента против президента Соединенных Штатов. Процесс продолжается до сих пор.

В свою очередь, Дональд Трамп все обвинения отрицает.

После опубликования содержания разговора двух мировых лидеров Зеленский отметил, что обнародование деталей его разговора с Трампом «немного подрывает дипломатические отношения» между странами.

«Я не рад, что это вышло [разговор с Трампом] наружу. Потому я считаю, что это немного подрывает любые дипломатические отношения в целом. Считаю, что это неправильно, так как это тот период, когда возможность тактики уменьшилась до нуля», — считает украинский президент.