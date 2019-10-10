«Встречи закончатся»: Зеленский не опубликует разговоры с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что не намерен публиковать стенограммы разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это может привести к негативным последствиям, передает РИА «Новости».

«К чему приведет моя публикация разговоров с Путиным? Приведет ли она к продолжению наших встреч? Нет. Я думаю, они закончатся. Есть желание получить такой результат?» — задал вопрос глава украинского государства.

Он подчеркнул, что не хочет терять возможности вернуть граждан Украины, которые находятся в Донбассе и России. Публикация расшифровок переговоров, уверен Зеленский, может помешать «процессу возвращения людей и окончанию войны». Украинский лидер отметил, что его диалоги с российским лидером «пoдкреплены результатoм — oчень слoжным, очень детальным, но реальным».

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Телефонные разговоры глав соседних государств состоялись в июле и в начале сентября. Путин и Зеленский, в частности, обсуждали освобождение осужденных и задержанных лиц.

В то же время президент Украины в разговоре с прессой сказал, что пока не планировал личной встречи тет-а-тет с российским лидером, так как «все против». Однако есть возможность провести переговоры в «нормандском формате», считает Зеленский. «Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну», — сказал он.

Отвечая на вопрос одного из журналистов о том, может ли он говорить с Путиным в том же ключе, что и с американским президентом Дональдом Трампом, Зеленский обратил внимание, что выбирает формат общения в зависимости от цели контактов. «Касательно господина Путина, я выбираю формат разговора с президентом Российской Федерации такой, чтобы получить результат», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что публикация стенограмм разговоров с иностранными лидерами может повлиять на отношения с западными партнерами и создать определенные проблемы внутри страны. По мнению Зеленского, неправильно обнародовать личные разговоры с коллегами.

Глава Украины осудил действия Белого дома, который 25 сентября опубликовал расшифровку его разговора с Дональдом Трампом. По его мнению, это «немного подрывает дипломатические отношения» между странами.

«Я не рад, что это вышло [разговор с Трампом] наружу. Потому я считаю, что это немного подрывает любые дипломатические отношения в целом. Считаю, что это неправильно, так как это тот период, когда возможность тактики уменьшилась до нуля», — сказал Зеленский.

Администрация американского президента опубликовала расшифровку разговора лидеров Украины и США после того, как в результате скандала демократы объявили о начале процедуры импичмента Трампу. Началось все с сообщений о том, что американский президент якобы давил на своего украинского коллегу и требовал в обмен на финансовую помощь продолжить расследование в отношении сына демократа Джозефа Байдена Хантера. Ранее он фигурировал в расследовании о коррупции в украинской компании Burisma Group.

Байден-старший потребовал публикации стенограммы телефонного разговора мировых лидеров, который состоялся в июле этого года. Согласно тексту, Трамп действительно упоминал об этом деле, но ничего не предлагал взамен.

«И еще: многие говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование, многие люди хотят узнать подробности этого. Поэтому, если вы сможете что-то по этому поводу сделать вместе с генпрокурором [США], это было бы здорово. Байден на каждом углу трезвонил о том, что он остановил расследование, так что если вы сможете заняться этим вопросом...» — сказал Трамп Зеленскому.

В ответ на это президент Украины пообещал выполнить просьбу, тем более, что «новый прокурор будет стопроцентно» его человеком. «Вопрос расследования этого дела фактически является вопросом восстановления честности, поэтому мы об этом позаботимся и займемся расследованием дела», — заверил президент Украины своего американского коллегу.

Однако впоследствии Зеленский заявил, что Киев не будет проводить расследования только потому, что этого хочет союзник. Украина — «независимая страна». Однако в то же время он отметил, что украинские правоохранители будут расследовать любые факты нарушения законов государства.