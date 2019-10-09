Кто виноват: депутаты Нидерландов хотят ответов от Киева пор делу MH17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства страны выяснить, почему власти Украины не закрыли воздушное пространство над Донбассом летом 2014 года. Об этом в своем твиттере сообщил депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам.

«Решение было принято единогласно», — подчеркнул парламентарий.

По мнению голландских депутатов, роль Украины в инциденте с Boeing рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» требует ясности — в интересах родных и близких тех, кто погиб в авиакатастрофе.

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Посол Украины в Амстердаме Всеволод Ченцов, в свою очередь, заявил, что «его стране скрывать нечего». Украинский дипломат подчеркнул, что необходимо установить реальных виновников крушения пассажирского лайнера.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок ранее говорил, что «не видит юридических оснований» для расследования роли Киева и возможной ответственности Украины за трагедию. Тем не менее, он также отказался как-либо препятствовать депутатам, требовавшим разбирательства.

Речь идет в том числе о воздушном пространстве России, добавил глава нидерландского МИДа, и поэтому для расследования необходимо будет сотрудничать с Москвой — это, по мнению Блока, будет представлять определенные сложности.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков после слов Блока заявил, что инициатива депутатов парламента Нидерландов «весьма опасна для Киева».

«До сих пор на Западе выгораживали Украину, как «жену Цезаря», которая якобы выше всех подозрений, <...> но теперь много чего вскорется», — предположил в своем твиттере сенатор.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин одобрил решимость голландских парламентариев в поиске истины о сбитом «Боинге». По его словам, вопрос об открытой для международных рейсов воздушной границе Украины летом 2014 года «представляется логичным».

Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines был сбит над Донецкой областью днем 17 июля 2014 года. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В пролетавший над воздушным пространством Украины лайнер попала ракета, разорвавшая его пополам.

Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были нидерландскими подданными, среди них было много детей.

Крушение «Боинга» вызвало огромный резонанс во всем мире. Практически незамедлительно украинские власти обвинили в атаке на самолет российских военных, хотя никаких доказательств присутствия Вооруженных сил РФ в Донбассе не было предоставлено.

Сообщалось, что ополченцы якобы намеревались сбить транспортный самолет украинских силовиков, но «ошиблись». В Донецке ответственность за катастрофу возложили на украинскую армию.

Было инициировано международное расследование причин катастрофы. Представители Совместной следственной группы (JIT) утверждают, что самолет сбила российская ракета, доставленная из-под Курска. По данным нидерландского следствия, самолет был сбит ракетой, которую якобы выпустили ополченцы. В докладе отмечалось, что выстрел был произведен с поля неподалеку от города Первомайска.

По мнению Министерства иностранных дел РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков при этом подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали российско-украинскую границу, равно как и орудия иных систем. Сделанная в 1980-х годах на заводе в подмосковном Долгопрудном ракета оказалась после распада Советского Союза в военной части, дислоцированной на Украине. Это подразделение ВСУ в 2014 году принимало участие в боях в Донбассе.

РИА «Новости» в марте 2019 года опубликовало разговор с источником, который обвинил в катастрофе украинские власти.

Прямым следствием того, что Украина не закрыла воздушное пространство над охваченным полномасштабной войной Донбассом стало крушение малайзийского Boeing 777, подчеркнул собеседник агентства.

«Россия разделяет приверженность Нидерландов поиску правды, справедливости и ответственных в деле о крушении MH17. При этом, говоря об ответственности, нельзя не констатировать, что на сегодняшний день главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остается государство, не закрывшее свое воздушное пространство», — пояснил источник.