«Один против трех»: Кучма заявил о сговоре против Украины

Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в «нормандском формате» Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.

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Как заявил украинский политик в интервью информационному агентству Associated Press, лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, которые выступают посредниками в переговорах, будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана ополченцев по проведению местных выборов в районах, которые они контролируют без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.

«У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно — он будет один против трех человек», — сказал Кучма.

В ответ на это председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал, что даже если украинских властей будут подталкивать к уступкам – то это логичное продолжение политики Киева за последние пять лет.

«Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом — о стремлении трех членов «нормандской четверки» к реальным сдвигам. Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбассе. За это Зеленский пусть благодарит Порошенко.

Теперь пришло время уступок для Украины»,

— пояснил сенатор.

Накануне Зеленский заявил, что Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда «российских войск», передает ФАН.

Согласно его заявлению, сделанному на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Киеве, все обстоятельства выборов будут обговариваться на встрече «нормандском формате», потому что это является частью Минских договоренностей. Он добавил: каждый украинец считает, что Донбасс — это Украина.

«Сначала — вопрос обмена людей, потом — вопрос разведения войск, потом мы говорим о разведении войск по всей территории — это 400 км, только после этого мы можем говорить о формате выборов», — подчеркнул украинский лидер.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков пояснил, что для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий. Он отметил, что первым условием является разведение сил и средств в станице Луганской, Золотое и Петровское. Кроме того, Ушаков сообщил, что еще в рамках контактной группы нужно письменно зафиксировать формулу Штайнмайера.

К третьему условию, по его словам, относится предварительное согласование итогов саммита. Ушаков пояснил, что речь идет о тех результатах, которые будут представлены общественности, передает НСН.

Чуть позже стало известно, что

Киев планирует провести местные выборы, в том числе в Донбассе, до 2020 года

– об этом сообщил главы МИД Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что задача властей — сделать так, чтобы эти выборы «состоялись так, как они должны состояться». Дипломат отметил, что Киев не собирается проводить «много-много фейковых выборов», которые «уже были на той территории».

На прошлой неделе между президентом России Владимиром Путиным и французским главой Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор, в ходе которого главы государств подтвердили взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках «нормандского формата».

«Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита «нормандской четверки», а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи», — говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, Путин обратил внимание собеседника на то, что Киеву необходимо выполнять договоренности, которые были достигнуты ранее — в 2015 и 2016 годах. В то же время Кремль выступает за предметность разговора лидеров четырех стран-участниц, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Это необходимо для достижения максимального результата и позитивных последствий.