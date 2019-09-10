Маразм и страх: в Госдуме Сенцову не советуют садиться в танк

Намерение украинского режиссера Олега Сенцова, ранее осужденного в России за терроризм и выданного в рамках обмена Киеву, приехать в Крым на танке говорит о его боязни России – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

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«Если так говорит, значит боится. Порядочные и простые люди к нам едут нормально, не в танках. А преступникам и террористам скажу, что им ни один танк мира не поможет, не стоит пытаться», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.

«Касаемо Крыма — вернуться туда можно только на танках», — заявил бывший осужденный.

Коллега Поклонской Алексей Чепа назвал слова Сенцова маразмом.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков указал, что слова Сенцов свидетельствуют лишний раз о том, что приговор суда был абсолютно справедливым, передает ФАН.

«Данное его высказывание наглядно характеризует Сенцова как человека, а также

свидетельствует о том, что следствие и суд были беспристрастными и объективными, а его арест и заключение были законными.

Это говорит и о том, что по своей сути он русоненавистник и террорист, хотя и говорит на русском языке. К сожалению, встречаются и такие эксцессы, когда, оказывается, что в семье не без урода», — констатировал сенатор от Республики Крым.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс также напомнил о недавнем уголовном прошлом Сенцова и подчеркнул, что в Крыму «есть свободные камеры».

«Пусть он садится в автозак и под охраной возвращается в Крым», — предложил Фикс.

Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами в Крыму весной 2014 года по подозрению в терроризме.

В августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в координировании диверсионной группы экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) и подготовке к проведению террористических актов на территории Крыма.

Сам он не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Сенцов отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима №8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Сенцов написал жалобу в ЕСПЧ, в которой заявил, что российские власти нарушили в отношении него третью и пятую статьи Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в которых идет речь о запрещении пыток и праве на свободу и личную неприкосновенность.

В этой связи заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указывал, что

решения этого суда стали все чаще иметь антироссийский характер,

судьи отказываются учитывать специфику российской правовой системы и нормы международного права, из-за чего Россия даже задумалась о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ.

«К сожалению, ЕСПЧ оказался сильно политизирован. И жалоба Сенцова, который осужден за создание на территории Крыма террористического сообщества, в свете антироссийской риторики выгодна Западу. Поэтому мы прекрасно понимаем, каким будет решение ЕСПЧ по делу Сенцова. Объективность и непредвзятость — это не про ЕСПЧ», — пояснял российский парламентарий.

Позднее незамедлительно освободить Сенцова и «всех украинских политзаключенных» потребовал госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В ответ на это Лавров призвал незамедлительно прекратить преследование российских граждан Марии Бутиной, Константина Ярошенко и Виктора Бута, а также других россиян, оказавшихся в американских тюрьмах в нарушение процедур Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Сенцов был выдан Украине 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле «35 на 35», передает НСН. После прилета в Киев он выразил надежду, что вскоре освободят остальных заключенных и они смогут вернуться домой. При этом Сенцов заявил, что украинская сторона и Россия не будут состоять в дружеских отношениях.

«Даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко», — подчеркнул бывший заключенный.

По его словам, российская сторона является сильным врагом, который не планирует сдаваться.