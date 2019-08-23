«Нужен план»: Зеленскому предложили подумать, как признать Крым

Член Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому составить план по признанию Крыма российским.

«Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крыма, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определенную реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты. Исходя из этого, им стоит разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России», — цитирует слова Цекова РИА «Новости».

Сенатор также считает, что позиция Зеленского по крымскому вопросу сейчас мало отличается от платформы его предшественника Петра Порошенко.

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Вопрос о принадлежности Крыма вновь всплыл в преддверии саммита «Большой семерки». Дело в том, что президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп считают, что Россию стоит вернуть в состав G8.

Во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным Макрон заявил, что Россия — «глубоко европейская держава», и Франция хочет видеть ее в формате G8.

В настоящее время в организацию входят семь стран: Канада, Италия, Франция, США, Великобритания, Япония и Германия.

«Если кто-то сделал предложение вернуть Россию в группу, то к этому нужно отнестись серьезно, — сказал Трамп 20 августа. — Ей [России] следует быть в G8, поскольку во многих вещах, которые мы обсуждаем, должна участвовать Россия».

Кроме того, американский лидер провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого стороны сошлись в том, что Россию необходимо вернуть в состав «большой семерки». Об этом со ссылкой на французский дипломатический источник сообщает Reuters.

Ожидается, что Трамп поднимет эту тему на предстоящем саммите. Однако канцлер Германии Ангела Меркель уже выступила против возвращения к формату «восьмерки». Она отметила, что Россию исключили из G8 из-за присоединения Крыма в 2014 году, и ситуация пока не изменилась. При этом полуостров вошел в состав России по итогам референдума, который прошел в соответствии с международным правом.

Также Меркель заявила, что ждет от Москвы реализации минских соглашений.

«Если мы добьемся успехов [с реализацией минских соглашений], то, конечно, у нас будет другая ситуация», — подчеркнула Меркель. По ее словам, к настоящему моменту ситуация изменилась незначительно.

Минские соглашения были заключены в 2015 году — после того, как Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Франции и Германии, которые представляют собой «нормандскую четверку».

Против возвращения России в состав «восьмерки» выступает и Украина. Владимир Зеленский в своем фейсбуке заявлял, что с момента приостановления участия России в G8 ничего не изменилось, соответственно, предпосылок к возвращению Москвы в «восьмерку» нет.

Восстановление формата станет возможным после «возвращения» Крыма, «прекращения боевых действий в Донбассе», а также освобождения заключенных граждан Украины, а также украинских моряков, находящихся в тюрьмах и СИЗО, написал Зеленский.

Как ожидается, на предстоящем саммите среди лидеров будет не мало тех, кто поддержит Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже заверил Владимира Зеленского, что Лондон проголосует против возвращения России. Джонсон заявил, что аргументы за возвращение России еще нужно найти.

Аналогичного мнения придерживается и премьер Канады Джастин Трюдо. Во время недавнего телефонного разговора с Трюдо президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за согласие с позицией о неприемлемости восстановления России в «большой восьмерке».

Россия уже неоднократно подчеркивала, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт и обсуждению не подлежит, что же касается минских соглашений, то здесь Москва неоднократно указывала на отказ Киева от выполнения своей части договоренностей. В частности, власти Украины не желают вести диалог с представителями республик Донбасса напрямую и обсуждать вопрос об амнистии для участников конфликта, а также особом статусе территории.