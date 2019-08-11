«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест из-за визита Путина в Крым

МИД Украины выразил протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, в ходе которого он на мотоцикле «Урал» проехался на праздновании 10-летия байкерского клуба «Ночные волки», а также посмотрел уникальную постановку об истории Севастополя, которая была поставлена на сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

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Причиной своего возмущения Киев назвал тот факт, что президент России не согласовал с Украиной свою поездку в российский же регион. Приезд Путина на полуостров Киев назвал «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины, передает ФАН.

«Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определен Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение РФ общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе уставом ООН, резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются РФ и Украина», — сетует украинское внешнеполитическое ведомство.

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в ответ на это заявил: большинство украинских политиков уже смирились, что Крым не вернуть, но они вынуждены выступать с противоположными заявлениями, передает НСН.

«Нет еще государственной смелости объективно оценить ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом.

Они находятся в плену стереотипов еще со времен независимости Украины. Они базируются на украинском национализме и русофобии», — отметил сенатор.

В прошлом месяце МИД Украины также выражал протест в связи поездкой председателя правительства России Дмитрия Медведева в Крым. В тот раз украинская сторона назвала протест «решительным».

Киев посчитал, что визит премьера РФ стал очередной несогласованной поездкой российской делегации. Во время посещения Крыма глава кабмина поучаствовал в мероприятиях в честь празднования Дня Военно-морского флота России.

В Москва такую реакцию украинских властей сочли странной. Об этом сказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Он напомнил Украине, что Крым уже часть российского государства, поэтому в поездке Медведева нет ничего противозаконного.

По словам парламентария, Украина выразила протест, так как все еще выбирает путь конфронтации с Россией. Он отметил, что россияне думали, что новый украинский президент Владимир Зеленский признает Крым российским и тем самым подтвердит свою легитимность, но пока этого не произошло.

«Заявления [Киева]... в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают», — добавил член нижней палаты парламента.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что украинская сторона выразила протест из-за визита Дмитрия Медведева в Крым, так как хочет сохранить тему принадлежности полуострова. Об этом он написал в твиттере.

По словам сенатора, Украине необходимо, чтобы эта тема оставалась «на плаву». Однако

в других странах уже давно успокоились и приняли как данность принадлежность Крыма,

добавил парламентарий.

«Юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счетом ничего», — заключил Пушков.

После состоявшегося в 2014 году на Украине госпереворота в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров вернулся под российскую юрисдикцию. В голосовании приняла участие большая часть населения полуострова, которая определила судьбу Крыма. Однако многие западные страны, в том числе США, не признают легитимность решения крымчан.

Вскоре после проведения голосования на полуострове европейские страны и Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении России. Украина, в свою очередь, до сих пор считает Крым своей, но временно «оккупированной», территорией.

В мае нынешнего года член американской организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер, который в составе делегации иностранных государств пробыл пять дней в Крыму, заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

«Крым полностью интегрировался в Россию. Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — заверил Макинтаер.

Чуть ранее

власти Украины пытались сорвать приезд немецкой делегации на Ялтинский международный экономический форум.

Об этом сообщал председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Украинские власти по линии своего министерства иностранных дел запугивали представителей делегации из ФРГ. Украинские сласти отправили ноту протеста в адрес депутатов бундестага, которые есть в составе делегации», — пояснил политик.

Кроме того, Гемпель заявил, что после этого партия «Альтернатива для Германии» сообщила своим депутатам, что их приезд на полуостров будет носить частный характер.

При этом представитель крымского парламента добавил, что участники немецкой делегации «не особо расстраиваются из-за возможности попасть в санкционные списки Украины», однако их «возмущает наглое поведение украинского МИД», который пытается ограничить их свободу передвижения.