Нарушения на Курилах: посла Японии вызвали в МИД России

Москва указала Токио на недопустимость претензий японской стороны из-за визитов российских властей на южные Курильские острова – соответствующую ноту заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов вручил послу Японии в России Тоёхисе Кодзуки.

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«С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Также Моргулов выразил озабоченность из-за нарушений на Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами — японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп.

Накануне японское правительство выразило протест российской стороне в связи с учебными стрельбами Вооруженных сил России в районе острова Кунашир, входящего в состав южной части Курил, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, передает ФАН.

«Мы собираем информацию на этот счет. Поскольку это имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах (так в Токио именуют южную часть Курил. — «Газета.Ru») и противоречит нашей позиции по этим островам, мы выразили протест по дипломатическим каналам», — сказал он.

По данным газеты «Санкэй»,

Россия поставила Японию в известность о проведении учебных стрельб в районе Кунашира с 5 по 10 августа,

передает НСН.

Токио не впервые выражает протесты Москве из-за таких стрельб. В конце мая по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что его страна нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах.

Глава МИД России Сергей Лавров в то же время назвал действия российских военных правомерными.

«Российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как, собственно, это и принято на основе международного права», — сказал он.

Между тем, у правительства России не вызывают беспокойства протесты Японии, выраженные в связи с посещением российскими чиновниками Курил, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» — задался вопросом глава правительства.

Глава кабмина отметил, что госслужащие могут посещать любые территории РФ без согласования с какими бы то ни было государствами даже «при всем желании развивать дружеские связи» между странами.

«Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать... Чем мы, естественно, и будем заниматься», — заключил Дмитрий Медведев.

Российский премьер посетил остров Итуруп в пятницу, 2 августа, прилетев туда из Южно-Сахалинска. На Итурупе Медведев осмотрел школу, аэропорт «Ясный» и водно-оздоровительный комплекс «Жаркие воды». Он также ознакомился с тем, как идет строительство новых жилых домов в селе Рейдово. Глава российского правительства отметил, что в сравнении с прошлыми годами остров значительно изменился.

«Я наблюдаю за развитием островов Курильской гряды уже приблизительно больше десяти лет. Изменения, конечно, очень значительные»,

— указал председатель правительства.

Диалог России и Японии по поводу Курил ведется долгие годы. Япония готова заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны только в том случае, если ей будут возвращены острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Россия настаивает на том, что Южные Курилы вошли по итогам Второй мировой войны в состав СССР, поэтому российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Несмотря на то, что в ноябре 2018 года стороны решили взять за основу переговорного процесса соглашение, подписанное в 1956 году, Россия и Япония не пришли ни к какому итоговому договору. Согласно соглашению 1956 года Москва готова рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира.

Между тем, в июле нынешнего года японские СМИ писали, что Россия поставила точку в вопросе передачи спорных Курильских островов, отказавшись даже обсуждать этот пункт во время переговоров о заключении мирного договора. Якобы причиной этого стала обеспокоенность Москвы из-за тесного военного сотрудничества Токио и Вашингтона.