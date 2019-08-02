«Это наша земля»: Медведев ответил на протест Японии из-за Курил

У правительства России не вызывают беспокойства протесты Японии, выраженные в связи с посещением российскими чиновниками Курил, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» — задался вопросом глава правительства.

Медведев отметил, что госслужащие могут посещать любые территории РФ без согласования с какими бы то ни было государствами даже «при всем желании развивать дружеские связи» между странами.

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«Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать... Чем мы, естественно, и будем заниматься», — заключил Дмитрий Медведев.

Российский премьер посетил остров Итуруп в пятницу, 2 августа, прилетев туда из Южно-Сахалинска. На Итурупе Медведев осмотрел школу, аэропорт «Ясный» и водно-оздоровительный комплекс «Жаркие воды». Он также ознакомился с тем, как идет строительство новых жилых домов в селе Рейдово. Как передает ТАСС, глава российского правительства отметил, что в сравнении с прошлыми годами остров значительно изменился. «Я наблюдаю за развитием островов Курильской гряды уже приблизительно больше десяти лет. Изменения, конечно, очень значительные», — приводит его слова агентство.

По словам Медведева, когда он был на Курилах в 2011 году, то увидел бараки и низкий уровень жизни. «Сейчас здесь заасфальтированные дороги. Будут строиться новые дома, квартиры, новая школа, современные предприятия», — пообещал премьер-министр России.

Во время посещения местного аэропорта «Ясный» Дмитрий Медведев пообщался с экипажами Су-35, которые несут боевое дежурство на острове Итуруп.

Летчики доложили ему о численности своего подразделения, а также об особенностях работы, Медведев в свою очередь пожелал им успехов, указав на то, что Курильские острова очень важны для страны.

Премьер-министр успел подписать поручение о конфискации техники, которой пользуются «черные лесорубы», чтобы пресечь попытки незаконных лесозаготовок. «Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса — это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, в общем, любая техника, — изымались, то есть конфисковались в доход бюджета», — обратил внимание Медведев, подводя итоги своей поездки.

Делается это, по словам премьер-министра аналогично тому, как изымаются орудия незаконного рыбного промысла. «Здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила. Надеюсь, что это поможет эту проблему решить», — отметил он.

Ранее в связи с прилетом российского премьера на остров Итуруп внешнеполитическое ведомство Японии по дипломатическим каналам выразило российской стороне протест. По мнению японских дипломатов, поездка Медведева «неприемлема», она ранит «чувства японских жителей» и «противоречит последовательной позиции Японии по этим территориям».

«В ответ на поездку премьер-министра России Дмитрия Медведева на остров Итуруп глава отдела стран Европы МИД Японии Ясуси Масаки заявил решительный протест советнику-посланнику посольства России Дмитрию Андреевичу Биричевскому, изложив последовательную позицию японской стороны», — говорится в сообщении японского министерства иностранных дел.

Дипломаты отметили, что в ответ на их заявление «советник-посланник [Дмитрий] Биричевский изложил российскую принципиальную позицию» по этому вопросу. В то же время в российском МИД подчеркнули, что протест японской стороны был отклонен, передает ТАСС.

Диалог России и Японии ведется долгие годы. Япония готова заключить мирный договор только в том случае, если ей будут возвращены острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Россия настаивает на том, что Южные Курилы вошли по итогам Второй мировой войны в состав СССР, поэтому российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Несмотря на то, что в ноябре 2018 года стороны решили взять за основу переговорного процесса соглашение, подписанное в 1956 году, Россия и Япония не пришли ни к какому итоговому договору. Согласно соглашению 1956 года Москва готова рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира.