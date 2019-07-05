Атака на выборы? В Ливии задержали двух россиян

В Триполи сотрудники сил безопасности международно признанного правительства Ливии арестовали двух российских граждан. Об этом заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на имеющиеся у него в распоряжении документы.

В качестве причины их задержания издание называет «вмешательство в предстоящие выборы» президента и в парламент, которые намечены на этот год.

Ордер на арест был выдан прокуратурой Ливии еще 3 июля, отмечает агентство. При этом Bloomberg утверждает, что россияне находятся под стражей с мая этого года, когда якобы пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.

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В письме, которое сотрудники ливийской прокуратуры направили в правительство национального единства (ПНЕ), отмечается, что согласно данным, которые содержатся на изъятых электронных носителях, оба задержанных гражданина России работали на компанию, «специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки», в том числе Ливии. Кроме того, в документе указано, что третий россиянин успел покинуть страну до проведения операции спецслужб.

Как сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК, в пятницу, 5 июля, российский Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) объявил о задержании своих сотрудников в Ливии, одним из которых является руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей. По словам представителя фонда, работники организации проводили на ливийской территории исключительно социологические опросы. В частности, они занимались изучением гуманитарной, культурной и политической обстановки в Ливии.

«Социологи Фонда не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии. Их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране», — говорится в заявлении ФЗНЦ.

По данным фонда, их сотрудникам до сих пор не предъявили никаких обвинений, хотя задержали их действительно в мае. С тех пор, как отметили в ФЗНЦ, велись переговоры об их освобождении в закрытом режиме.

Между тем в ДИП МИД России журналистам ответили, что обратили внимание на инцидент. «Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан. Приняли меры по ее перепроверке по соответствующим каналам. Официального уведомления на этот счет от ливийской стороны не поступало», — сказали в ведомстве.

С 2011 года после свержения и убийства Каддафи в Ливии царит двоевластие. Так, восточной частью страны управляет парламент, а в столице Триполи заседает сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Между тем весной этого года ООН предлагала провести в Ливии всеобщие выборы. По их результатам могло бы быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.

Это не первый случай, когда россиян обвиняют во вмешательстве в выборы главы государства.

Так, в 2016 году на президентских выборах победил Дональд Трамп, после чего буквально сразу из лагеря Демократической партии США и противников Трампа посыпались обвинения в его участии в сговоре с Россией и «российском вмешательстве» в выборы президента Соединенных Штатов. Москва эти обвинения отрицает.

Чтобы предоставить общественности достоверную информацию о проведении выборов, Вашингтон инициировал расследование, во главе которого стоял спецпрокурор США Роберт Мюллер. Комиссия Мюллера начала проверку летом 2017 года. Спустя почти два года — в марте 2019-го — Мюллер представил итоговый доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Кремлем у комиссии нет.

«Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом он провел объективное разбирательство», — отметил президент России Владимир Путин после того, как доклад был обнародован.