«Глупо»: в Совфеде раскритиковали Порошенко за слова о ПАСЕ

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков раскритиковал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о последствиях возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Как сообщает RT, сенатор от Крыма считает восстановление прав российской делегации «одним из первых шагов к снятию санкций с России».

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«Вся политика Порошенко была глупой и недальновидной. В результате он и получил на выборах свои 23 процента. Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников», – заявил Цеков.

Порошенко ранее заявил, что возвращение РФ в ПАСЕ – первый шаг к тому, чтобы российские граждане начали борьбу за признание «незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».

Российский сенатор также заявил, что украинская делегация в ПАСЕ ничего не добилась – к ней стали относиться хуже даже те страны, которые симпатизировали Киеву.

Порошенко, в свою очередь, назвал демарш украинских депутатов, покинувших сессию Ассамблеи, «совершенно оправданным». По мнению экс-президента, этот шаг нужен было для того, чтобы позицию Украины «услышали и вернулись к этому вопросу».

«Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в других форматах», — заявил Порошенко, его слова передает ФАН.

Сенатор Цеков в ответ заявил, что Порошенко впервые за долгое время высказал здравую мысль, предсказав признание Крыма российским.

Президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в разговоре с НСН заявил, что на Украине царит путаница с пониманием того, почему Россия вернулась в ПАСЕ и что за этим последует.

«Результат финансовой заинтересованности — такая трактовка бытует у нас в Киеве, но это подают как трактовку Москвы, что будто бы Россия так заявляет. У нас на Украине по этому поводу большая путаница. Многие не понимают, что на самом деле что происходит и расценивают все примитивно. <...> Чиновники нажали на депутатов, потому что им нужна зарплата, и Европарламент восстановил права России, чтобы чиновники получили деньги. Здесь был чисто материальный интерес.», — заявил украинский политолог.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой организации в полном объеме подтвердила полномочия делегации России, отклонив все санкционные поправки в проект резолюции.

Как отмечается, принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев. При этом против высказались 62 европейских депутата. Сразу после принятия резолюции делегация Украины в полном составе вышла в центр зала и объявила, что покидает сессию.

Украинский депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал в него: «Мы уходим». Впоследствии член украинской делегации Георгий Логвинский заявил журналистам, что делегация ушла из ассамблеи до решения руководства парламента.

Отвечая на вопрос, когда Украина вернется в ПАСЕ, он подчеркнул, что впереди украинскую делегацию ждут консультации с Верховной радой. К украинцам также присоединились в полном составе парламентские делегации Эстонии, Латвии, Литвы и Грузии. Часть членов делегаций Польши и один депутат от Словакии также поддержали совместное заявление стран, вышедших из ПАСЕ после возвращения России.

При этом страны Западной Европы в основном поддержали восстановление РФ в правах — кто-то единогласно, как Франция или Ирландия, а кто-то — большинством голосов, как Германия и Италия.

Начиная с 2016 года Россия не направляла документы для аккредитации отечественной делегации в ПАСЕ, потому что в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после государственного переворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом и считают воссоединение полуострова с Россией «аннексией». Москва эти обвинения отрицает.