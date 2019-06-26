«Без изъятий»: Россия вернулась в ПАСЕ

Делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за восстановление полномочий России в полном объеме — «за» высказались 116 депутатов, 62 голоса были отданы «против».

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При этом все внесенные Украиной поправки ПАСЕ отклонила. Например, ассамблея отказалась поддержать поправку к резолюции об осуждении вхождения Крыма в состав России (которое произошло по результатам всенародного открытого референдума). Также Европа отклонила предложение украинской делегации считать Россию одной из сторон гражданского военного конфликта на востоке Украины.

Стоит добавить, что итоговая резолюция ПАСЕ содержит ряд призывов к Москве, но не содержит никаких условий возобновления членства в организации. В частности, Европа призывает Москву освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе сотрудниками ФСБ за незаконное пересечение госграницы РФ, а также уплатить все взносы в бюджет Совета Европы.

Кроме того, Страсбург призвал Москву безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении к ответственности виновных в крушении пассажирского Boeing рейса MH 17 авиакомпании Malaysia Airlines на территории Донбасс.

Помимо этого, Европа посоветовала России принять эффективные меры по предотвращению нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, в частности — в Чечне, передает НСН.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позитивно оценила итоги голосования.

«Здравая, ответственная, я бы сказала, проевропейская позиция сегодня возобладала.

Права нашей делегации восстановлены. По всем ключевым моментам практически две трети присутствовавших в зале поддержали Россию. И я считаю, сделан важный шаг в обеспечении равноправия всех членов ПАСЕ», — пояснил сенатор.

Она напомнила про демарши и провокации, устраиваемые украинской делегацией, вплоть до попыток срыва заседания, на котором проводилось голосование — только для того, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ.

Отдельно Матвиенко поблагодарила председателя ПАСЕ Лилиан Паскье за взвешенную и беспристрастную позицию.

«Это такой первый серьезный шаг, идущий вразрез с санкционной политикой, которая проводилась в отношении России на протяжении последних пяти лет», — подчеркнула Матвиенко.

Она также выразила надежду на изменение позиции Европы по Крыму, при этом, добавив, что определенное противодействие от делегаций некоторых стран Россию все-таки будет встречать в будущем.

«Без изъятий», — так охарактеризовал произошедшее заместитель председателя Госдумы, глава части делегации от нижней палаты российского парламента Петр Толстой.

Он назвал возвращение России в ПАСЕ «победой».

«Возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, это возможность закончить с украинской пропагандой. Это разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России наши недоброжелатели», — указал вице-спикер Госдумы.

При этом чуть ранее председатель Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий пояснил:

российская делегация с трибуны предупредила ПАСЕ, что говорить можно только о подтверждении полномочий в полном объеме.

«Если хоть одно изъятие или хоть одна дискриминирующая делегацию поправка — мы покидаем Страсбург», — указывал депутат.

Сразу после утверждения полномочий РФ делегация Украины вышла в центр зала заседаний ПАСЕ, и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сказал: «Мы уходим».

«Мы заявили о том, что прекращаем работу на этой сессии. Мы не будем больше работать на этой сессии. Мы возвращаемся в наши столицы, чтобы обсудить вопрос о том, как работать дальше», — пояснил нардеп.

Он добавил, что делегации Эстония, Латвия, Литва, Грузия в полном составе, а также часть делегатов Польши тоже покинут организацию. При этим сами перечисленные им делегации никаких заявлений на этот счет пока не делали.

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер выразил недовольство возвращением России в ПАСЕ.

«Печально, что Совет Европы отказывается от собственных принципов по защите прав человека», — написал дипломат в твиттере.

Напомним, в ночь на 24 июня после девятичасового обсуждения, ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой российская делегация была приглашена к участию в июньской сессии. В документе было сказано, в частности, что права делегаций выступать и голосовать не должны ограничиваться ни в какой мере, передает ФАН.

РФ была лишена права голоса и ряда полномочий в ПАСЕ из-за ситуации с Крымом. В 2014 году полуостров вошел в состав России по итогам референдума.

В Москве заявили, что в условиях ограничений в ПАСЕ работать не представляется возможным, поэтому было принято решение не подавать документы для аккредитации в международной организации.