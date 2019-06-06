Еще год: ЕС продлит санкции против России

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза на заседании 5 июня выступил в поддержку продления антироссийских санкций за присоединение Крыма и Севастополя. Как сообщает ФАН, евродипломаты не стали дожидаться конца действия уже наложенных санкций.

«Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России в связи с присоединением Крыма», — заявил источник агентства Bloomberg.

Следующий этап — обсуждение продления санкций на уровне правительств стран Евросоюза. Свое решение они должны принять до 20 июня, отметил собеседник агентства.

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3 июня Еврокомиссия предложила продлить антироссийские санкции «за Крым». Кроме того, глава Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Федерика Могерини подчеркнула, что «ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией».

5 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС «усилить санкции» против России. Как сообщает НСН, об этом украинский политик сказал на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском.

«Я высказал благодарность за неизменную позицию ЕС по поддержке Украины и призвал к дальнейшей консолидации взаимных усилий и усилению санкционных мер, чтобы вернуть мир», — заявил Зеленский. Туск, в свою очередь, заверил, что Евросоюз продолжит предоставлять финансовую помощь Украине.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в связи с украинским кризисом в марте 2014 года.

12 мая 2014 года ЕС ввел первые «крымские» санкции. Запрет на ведение бизнеса был наложен сначала на «Черноморнефтегаз» и Феодосийскую нефтебазу, а после распространился еще на несколько крупных компаний.

20 июля 2014 года ЕС ввел запрет на импорт крымских товаров, не имеющих украинской лицензии, а также на поставки товаров и технологий для крымских компаний.

Спустя полгода Брюссель расширил санкции: теперь под запрет попали торговля с Крымом, покупка недвижимости и строительство инфраструктуры на полуострове, оказание туристических услуг. Экспорт товаров и технологий был серьезно ограничен. Кроме того, Евросоюз запретил выдавать визы россиянам, владеющим загранпаспортом РФ, выданным в Крыму.

Наконец, круизные лайнеры европейских компаний не имеют теперь права заходить в крымские порты, а самолетам запретили садиться на аэродромах полуострова — кроме чрезвычайных ситуаций. Европейские санкции продлевают раз в год.

США также ведут свою санкционную линию в отношении России. Компания-эмитент банковских карт Visa приостановила операции со своими карточками на территории Крыма. Вскоре к ней присоединилась компания MasterCard. В начале марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма.

В ответ на действия американского президента МИД России в очередной раз призвал НАТО и ЕС признать Крым частью России и оставить в покое жителей полуострова. На сайте ведомства опубликовали сообщение, в котором обратили внимание на ряд улучшений, проведенных на территории полуострова с момента его присоединения к РФ.

«Похоже, в есовском и натовском Брюсселе предпочитают не верить своим глазам, а из года в год переписывают и повторяют свои установки по крымской теме», — отметили в министерстве.

6 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что антироссийские санкции преследуют три цели.

«Во-первых, наказать Россию за независимую внешнюю политику, <...> во-вторых — повысить свою конкурентоспособность методами санкционного давления», — заявил глава МИД.

Третья причина имеет «более глобальный» характер, добавил Лавров. «Это понимание необратимости процессов формирования полицентричного миропорядка, где гораздо больше, чем одно или два государства имеют очень сильное влияние на мировую экономику и политику», — отметил министр.