Санкции сближают: что решат Владимир Путин и Си Цзиньпин. LIVE

Как сообщил помощник президента России Юрия Ушаков, встреча лидеров пройдет в двух форматах: сперва беседа в узком составе, а затем переговоры на уровне делегаций. С российской стороны в переговорах примут участие сопредседатели пяти межправительственных комиссий — первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьеры Юрий Трутнев, Максим Акимов, Дмитрий Козак и Татьяна Голикова. Также российская делегация будет включать в себя руководителей ряда отраслевых министерств и глав крупнейших компаний.
Си Цзиньпин уже прибыл в Россию с государственным визитом. Программа визита председателя КНР продолжится в Санкт-Петербурге 6-7 июня, где он станет главным гостем на мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин примут два совместных коммюнике. Совместное заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху коснется двусторонних отношений. Второе заявление об укреплении стратегической стабильности в современную эпоху затронет представляющие взаимный интерес вопросы «международной повестки дня и стратегической стабильности».
На повестке дня также вопросы сирийского урегулирования, ситуация в Венесуэле, сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также «отношения и России, и Китая с крупнейшими западными державами, включая США».
Также в центре переговоров и ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
«Мы и Китай считаем, что этот план эффективно решает задачи обеспечения исключительно мирного характера иранской ядерной программы и вообще способствует режиму нераспространения, и, конечно, нужно, чтобы этот важнейший документ работал и дальше», — подчеркнул Ушаков.
Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, «позиция Китая и Россия по большинству международных проблем или близки, или полностью совпадает».
Несомненно, стороны уделят время для обсуждения ситуации на Корейском полуострове.
«Москва и Пекин активно выступают за политико-дипломатическое урегулирование корейской проблемы, за формирование механизма обеспечения мира и безопасности на северо-востоке Азии. Реализуется российско-китайская дорожная карта. То есть, Корея - это одна из важнейших тем», - сказал представитель Кремля.
Владимир Путин и Си Цзиньпинь намерены обсудить целый спектр различных тем. В центре переговоров – ключевые вопросы международной повестки и развитие торгово-экономического сотрудничества. По итогам встречи планируется подписание порядка 30 документов, а также заявление об укреплении стратегической стабильности.
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Сегодня в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем. Отношения Москвы и Пекина находятся на подъеме. Стороны согласны по многим ключевым вопросам международной повестки, а также неоднократно выражали намерение укреплять двусторонние отношения, поэтому визит председателя КНР в Россию, как ожидается, пройдет плодотворно.