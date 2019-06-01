«Устрашение России»: США требуют от Германии денег

Высказывание Госсекретаря США Майкла Помпео о том, что НАТО — это «важный инструмент в деле устрашения России», прокомментировал в разговоре с RT зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

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«Такая тенденция увеличения оборонных расходов действует по отношению не только к Германии, но и ко всем странам Евросоюза, входящим в блок НАТО. Тем не менее эти государства достаточно критично относятся к данному вопросу, поскольку здесь явно просматривается коммерческий интерес США», — сказал депутат.

По словам политика, американские власти пытаются использовать любой повод, чтобы уличить Россию в каких-то предполагаемых действиях против стран блока НАТО.

«Конечно же, никакие мнимые угрозы с российской стороны не соответствуют действительности. Соединенным Штатам будет очень непросто добиться увеличения оборонных расходов до 2%», — считает Швыткин.

Ранее американский госсекретарь заявил в интервью таблоиду Bild, что НАТО является инструментом «в деле устрашения России», поэтому Германия обязана как страна-участница увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП.

«Самое сложное решение — в руках у немецкого народа. Правительство Германии дало обещание о 2%, и люди должны потребовать, чтобы правительство сдержало обещание. НАТО — чрезвычайно важный инструмент в деле устрашения России», — считает Помпео.

Он отметил, что ФРГ «со своими мощностями и благосостоянием» должна понимать, что она обязана привносить то, что сама пообещала.

«Мы надеемся, что Германия сделает больше. В правительстве ФРГ понимают угрозу ракетной программы и региональной агрессии [со стороны Ирана]. Эти риски реальны», — заявил Помпео.

Госсекретарь добавил, что надеется, что Германия примет участие в обеспечении мировой безопасности. Кроме того, по мнению Помпео, «свободные демократы обязаны оберегать этот мир от угроз».

При этом российская сторона неоднократно утверждала, что все представления НАТО об угрозе, которая якобы исходит от России, надуманы.

«Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики Северо-Атлантического альянса. В ее основе лежит принцип «сам придумал — сам в это и поверил». То есть сами придумали российскую угрозу — сами себя ею и пугают», — заявил 24 апреля министр обороны России Сергей Шойгу.

Отметим, что 31 мая госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Берлин для проведения переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и с главой немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасом, передает РИА «Новости».

По итогам встречи с главой МИД ФРГ Майкл Помпео ушел от ответа на вопрос о планах Вашингтона ввести антироссийские санкции в отношении компаний, участвующих в реализации российского газопровода «Северный поток — 2», передает ФАН.

«Мы не говорим о санкциях до тех пор, пока действительно их не введем. Больше мне нечего к этому добавить», — сказал Помпео.

Как сообщил сам министр иностранных дел Германии, обе страны заинтересованы в налаживании диалога с Россией.

«Мы были сегодня едины в том, что у нас есть ясные ожидания от Москвы. Добавлю, что мы заинтересованы в хороших отношениях и работающем диалоге с Россией, чтобы решать международные конфликты», — цитирует Мааса РИА «Новости».

Ранее американские власти выразили намерение ввести антироссийские санкции. Так, во время выступления в Киеве по случаю инаугурации президента Украины Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри заявил, что власти страны рассматривают введение ограничительных мер.

«Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Это заявление Перри сделал после того, как Зеленский 20 мая обратился к представителям делегации из Соединенных Штатов с призывом ужесточения санкционной политики в отношении России.

В своем обращении новый украинский лидер отметил, что «США является мощным и oчень серьезным партнером для Украины, прежде всего — в преодолении агрессии России». Без своего союзника, по мнению Зеленского, страна самостоятельно не сможет «преодолеть рoссийскую агрессию в Донбассе и в Крыму».

Отношения России и Украины ухудшились после того, как в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров вернулся под юрисдикцию России. Это решение местных жителей не признали многие страны Евросоюза, а также США и Украина.