Настоящая демократия: Захарова подшутила над охранником Помпео

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с юмором рассказала сотруднику американской службы безопасности о «настоящей демократии». Как сообщает ФАН, полушутливый разговор состоялся в ходе саммита главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео.

«Пока ждали боссов, разговорились с американским безопасником. — А кто Лаврову дверь открывает? — спросил сотрудник американской охраны. — Сам справляется, у нас же демократия — проговорилась я», — так Захарова описала диалог в фейсбуке.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в разговоре с НСНзаявил, что встреча прошла в позитивном ключе, однако прорывных решений принято не было, и говорить о принципиальном повороте в российско-американских отношениях преждевременно.

«В целом, могу сказать, что встреча изменила атмосферу, очень она гнетущая была. Приехал, к слову, Помпео, а не Джон Болтон. В прошлый свой визит он заявлял, что не привез нам оливковую ветвь мира, сейчас, видимо, Трамп поменял инструкции. Помпео озвучил, что хочет наладить отношения с Россией. В целом, все неплохо, но многого ждать не нужно», — заявил американист.

Рогулев добавил, что президент США Дональд Трамп может попробовать заработать несколько политических очков и выполнить одно из своих предвыборных обещаний — нормализовать отношения с Россией.

Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео 14 мая находился с визитом в Сочи. В резиденции «Бочаров ручей» прошла его встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным

На встрече с российским лидером, кроме главы внешнеполитического ведомства, присутствовали директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, помощник президента Юрий Ушаков и директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

От американской стороны на переговорах, вместе с Помпео присутствовали посол США в России Джон Хантсман, спецпредставитель США по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер.

По итогам переговоров президента России и американского госсекретаря стороны подтвердили заинтересованность в нормализации отношений, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Состоялся неплохой, предметный разговор, подтверждена — что очень важно — заинтересованность двух сторон, чтобы начать выправление отношений и восстанавливать постепенно каналы общения», — отметил Ушаков.

Он добавил, что Помпео подтвердил заинтересованность президента США Дональда Трампа во встрече с Владимиром Путиным на полях саммита «большой двадцатки». Однако Россия «ждет от США конкретики». Помощник российского президента отметил, что «особого прорыва» в ходе переговоров достигнуто не было. Помпео, в свою очередь, назвал переговоры в Сочи «позитивным шагом вперед».

Американские СМИ при этом оценили итоги встречи Путина и Помпео как резкие и почти безрезультатные: стороны, по версии журналистов в США, остались каждая при своем, «красные линии» никуда не делись, утверждает телеканал CNN.

Politico, в свою очередь, пишет, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Майкл Помпео «бодаются» над темой «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году. Шеф Госдепа потребовал от Лаврова представить доказательства, что Россия перестала «вмешиваться» в выборы. Российский министр просто отрицал любые обвинения в причастности России к этому «фейковому скандалу».

«О санкциях речь шла очень коротко. Примерно в том плане, что нельзя вводить против России санкции, одновременно просить Россию сделать что-то такое, что было бы выгодно американцам на международной арене», — сказал Ушаков.

Путин, в свою очередь, по итогам встречи отметил объективность расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу «вмешательства» России в выборы американского президента в 2016 году.

«Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом, он провел объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь», — заявил российский лидер.