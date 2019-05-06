Все упирается в мову: на Украине нашли залог сильной страны

Если все украинские граждане будут говорить на одном языке, то Украина станет сильным государством — такое мнение выразил глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает ФАН.

«Украина — это государство украинцев, которые объединены единой «мовой», людей, которые уважают единые традиции, и если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области», — подчеркнул украинский парламентарий.

По его словам, если все украинцы говорили бы на украинском, то Россия не смогла бы начать выдачу своих паспортов, стремясь защитить русскоязычное население Донбасса. «Чтобы такого никогда не было, мы должны создать сильное государство на основе единого государственного языка», — заявил Княжицкий.

Накануне депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne заявил, что русских и украинцев объединяют культура, вера и язык. Так он прокомментировал слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственным «общим» у РФ и Украины является государственная граница.

«Эта граница никуда не денется, и дай Бог, чтобы она была такой длинной, чтобы она не сократилась, потому что длина этой границы может сократиться только за счет наших территорий», — заявил Шуфрич.

Эта фраза относится к записи Зеленского в фейсбуке, где говорится, что «из «общего» у нас (у России и Украины. — «Газета.Ru») осталось лишь одно — это государственная граница, 2295 км и 400 м», а Россия должна вернуть «каждый миллиметр территории».

Зеленский продолжает риторику предыдущих властей, которая сводится к тому, что Москва якобы оккупирует часть территорий Донбасса, хотя Киев так и не смог доказать присутствия российских военных на юго-востоке Украины, а Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Также избранный президент Украины высказывался и в отношении Крыма и Севастополя, которые в марте 2014 года по итогам референдума перешли под юрисдикцию России. Правда, Киев так и не признал итогов плебисцита и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Позиция России относительно территориальных претензий Украины остается неизменной — вопро принадлежности полуострова «исторически закрыт».

Новый украинский лидер подчеркнул, что поиск компромисса возможен. «После любого «до свидания» непременно наступает «добрый день», — написал Зеленский.

Одновременно с этим на Украине продолжается наступление на русский язык. 25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка. Теперь документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко, однако с этим проблем не возникнет — он пообещал сделать это до ухода с поста главы государства. Все должностные лица будут обязаны использовать украинский язык при исполнении служебных обязанностей.

В личном общении украинский использовать не обязательно. Религиозные обряды также можно совершать на языках национальных меньшинств Украины.

Первая задача нового закона — защита государственного статуса украинского языка, говорится в заявлении пресс-службы Рады. Теперь украинский язык должны знать все граждане Украины. Для претендентов на гражданство страны введен госэкзамен, а также языковые курсы. Исключение сделано для лиц, представляющих интерес для государства — особо важные иностранцы могут в течение года доказать свое владение украинским.

Стоит отметить, что поддержка государством украинского языка касается не только речи и письма, но и языка жестов. По закону, власти Украины обязаны поддерживать «развитие украинского языка жестов в качестве основного или одного из основных средств общения жестоязычных лиц», то есть глухонемых.

Избранный глава Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что «законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью», и последствия его принятия сложно предугадать, передает НСН.

Украине нужны законы, которые консолидируют общество, а не наоборот, убежден избранный президент Украины, пообещав тщательно проанализировать документ после вступления в должность. Однако развивать «мову» нужно с помощью стимулов и положительных примеров, а не придумывая запреты и наказания, подытожил Зеленский.

Одновременно с этим 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий предоставление гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской народных республик. Позже Путин заявил, что Москва рассматривает возможность распространить эти льготы на всех украинцев — вне зависимости от региона проживания.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы, и даже более того. Я вообще считаю, что мы по сути — один народ. Так что, если у нас будет общее гражданство — и русские, и украинцы от этого только выиграют», — заявил российский президент.