Отношение украинцев изменится: о чем Волкер предупредил Зеленского

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский может утратить расположение жителей страны в случае, если пойдет на «уступки» России и откажется от части Донбасса. Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

«Понятно, что отношение к Зеленскому изменится очень быстро, если он предложит сделать это [отдать часть Донбасса]. Он очень быстро настроит людей против себя», — передает слова спецпредставителя США ФАН.

Однако, по мнению Волкера, пока Зеленскому беспокоиться не о чем, так как новый украинский лидер придерживается совершенно иной позиции.

«Фактически он сказал обратное: он поддерживает восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины с помощью [минского] процесса, который был создан для этой цели», --сказал он в разговоре с журналистами венгерского издания.

Он уверен, что для установления Киевом особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) необходимо участие миротворческой миссии ООН. Кроме того, как считает Волкер, представители союза помогут восстановить в Донбассе безопасные условия для амнистирования участвовавших в военном конфликте граждан.

При этом они помогут не только реализации Минских договоренностей, но и украинским властям при проведении намеченных реформ, заявил спецпредставитель США.

«Мы надеемся, что эффективный процесс прекращения войны на востоке Украины возможен, что Россия может обеспечить мир, но сделает ли это РФ или нет, всё равно нужно помогать Украине стать устойчивым государством», — добавил он.

Дипломат обратил внимание журналистов на то, что Вашингтон поддерживает не конкретных людей или кандидатов, а принципы, среди которых есть демократические и экономические реформы, а также восстановление безопасности и суверенитета Украины.

Ранее, в конце апреля, Курт Волкер заявил, что считает «хорошим делом» переговоры между победителем второго тура выборов на пост президента Украины Владимира Зеленского и главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом он сказал в программе NewsHour для американской службы общественного вещания PBS.

Таким образом он поддерживает намерение Зеленского вести диалог с лидером России и считает это решение необходимой мерой в рамках решения конфликта в Донбассе.

«Я думаю то, что он [Зеленский] сказал о конфликте и о своем подходе, сейчас абсолютно правильно. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — отметил Волкер. Он добавил, что этим двум соседствующим государствам необходимо иметь «непосредственные отношения».

Между тем супруга Владимира Зеленского Елена утверждает, что ее муж готов к переговорам с Путиным только в присутствии международных представителей. Об этом она сообщила в разговоре с журналистами американского издания The Daily Beast.

«Невозможно начать с уступок. Не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов к реверансам перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров», — отметила будущая первая украинская леди.

Тем временем советник избранного президента Украины Иван Апаршин заявил, что избранному президенту Украины не стоит встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение он выразил в эфире телеканала ZIK.

«Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать», — сказал советник победителя украинских выборов. Он отметил, что считает такие переговоры «бесперспективными» для украинского правительства.

Апаршин выразил также мнение, что новый украинский глава страны не сможет самостоятельно отстаивать свою позицию. Таким образом, считает советник нового лидера Украины, потребуется помощь США, Великобритании, а также западных стран из «нормандской четверки». Напомним, что в «нормандскую четверку» входят Украина, Россия, Франция и Германия.

Между тем сам Владимир Зеленский 27 апреля заявил о своей готовности проведения переговоров с Путиным.

«Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех», — написал Зеленский в фейсбуке. При этом, по его словам, в обмене не может быть «исключений». Кроме того, Владимир Зеленский утверждает, что Украины готова «обсуждать новые условия сосуществования Украины и России».

«На языке угроз, военного и экономического давления не следует» разговаривать с украинцами и властями Украины, добавил новоизбранный глава страны. По его словам, это «не лучший путь к прекращению огня и разблокированию минского процесса».